Letisko Košice má rekordný rok s vyše 600.000 cestujúcimi

Košice 14. decembra (TASR) - Letisko Košice dosiahlo tento rok rekordný počet pasažierov. Vo štvrtok jeho bránami prešiel jubilejný šesťstotisíci cestujúci.



Doterajšie maximum z hľadiska počtu vybavených cestujúcich patrilo roku 2008, keď letiskom prešlo viac ako 590.000 pasažierov. Košické letisko ďalej informovalo, že potvrdzuje celoročný trend výrazného nárastu dopytu po leteckej preprave. Za prvých 11 mesiacov roka vybavilo o 11 percent cestujúcich viac ako v predpandemickom roku 2019, čo je výrazne nad európskym priemerom.



"Keď sme sa na tento rok pripravovali, s takýmto číslom sme vôbec nerátali," potvrdil výkonný riaditeľ letiska Košice Thomas Dworschak. Jubilejnou šesťstotisícou cestujúcou bola Košičanka, ktorá letela na palube lietadla spoločnosti LOT Polish Airlines cez Varšavu do Kodane.



Rekordné čísla cestujúcich ocenil aj štátny tajomník Ministerstva dopravy (MD) SR Igor Choma. "Letecká dostupnosť je kľúčová pre dlhodobý a udržateľný ekonomický rozvoj východného Slovenska a som rád, že v Košiciach sú na to vytvorené skvelé predpoklady," povedal.



Aktuálny zimný letový poriadok na košickom letisku zahŕňa pravidelné lety do destinácií Varšava, Viedeň, Praha, Londýn Stansted, Londýn Luton a Liverpool.



Budúci rok od 27. marca pribudne letecké spojenie so švajčiarskym Zürichom a od 31. marca s chorvátskym Zadarom.