Letisko Košice má za sebou najúspešnejší prvý polrok v histórii

Košice 9. júla (TASR) - Bránami letiska Košice prešlo za prvých šesť mesiacov tohto roka 271.077 cestujúcich. Ide o najúspešnejší prvý polrok v histórii letiska Košice. Rekordný bol aj jún, keď vybavili 90.995 cestujúcich. TASR o tom informoval jeho hovorca Juraj Toth.



Medziročný nárast za prvý polrok dosiahol 9,4 percenta. V porovnaní s predcovidovým rokom 2019 ide o nárast o 23,5 percenta. "Vyše 216.000 cestujúcich využilo pravidelné linky do jednej z deviatich destinácií - Dublin, Liverpool, Londýn Luton, Londýn Stansted, Praha, Varšava, Viedeň, Zürich, Zadar. Ďalších vyše 52.000 cestujúcich letelo z, respektíve do Košíc, na charterových letoch," spresnil.



Dovolenková sezóna sa naplno rozbehla v júni, ktorý bol najsilnejším mesiacom. V ponuke cestovných kancelárií je pre zájazdy s odletom z Košíc dostupných 17 destinácií v 11 krajinách. Ponuku dopĺňa pravidelné spojenie Košíc s chorvátskym Zadarom, ktoré do 29. septembra dvakrát týždenne prevádzkuje spoločnosť Ryanair.



Podľa Tohta sú populárne aj destinácie, ako Malaga, Barcelona, Paríž či Rím, do ktorých sa dá z Košíc odletieť s prestupom vo Viedni, Zürichu alebo Varšave. Prostredníctvom ponuky sieťových dopravcov sa častejšie lieta aj do Severnej Ameriky. "Medzi najobľúbenejšie destinácie patria New York, Los Angeles, Miami a Toronto," dodal.