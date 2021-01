Letisko Košice malo vlani prepad počtu cestujúcich o 82,5 percenta

Košice 29. januára (TASR) – Letisko Košice zaznamenalo v minulom roku v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 medziročný pokles cestujúcich o 82,5 percenta. Celkovo počas roka prešlo bránami letiska 97.382 cestujúcich, čo je o 460.681 menej ako v roku 2019.



"Na pravidelných linkách bolo prepravených 93.603 cestujúcich. Charterové lety využilo 2712 cestujúcich a lety všeobecného letectva 1067 cestujúcich. Najžiadanejšou destináciou bol v roku 2020 Londýn Luton, nasledovaný Viedňou, Prahou, Varšavou a letiskom Londýn Stansted. Jedinou charterovou destináciou v ponuke bola cyperská Larnaka," informovalo o tom v piatok letisko.



Pre opatrenia na zabránenie šíreniu nového koronavírusu boli od 13. marca 2020 zakázané lety s miestom pristátia na území SR. Prevádzka bola obnovená až v júni, a to návratom Českých aerolínií na tradičnú linku do Prahy. Postupne sa s obnovením liniek pridali aj spoločnosti Austrian Airlines, Wizz Air a Ryanair.



K pozitívam minulého roka možno rátať dve nové linky, ktoré začal prevádzkovať Ryanair - v auguste do Prahy a v októbri do Liverpoolu, ako aj oznámenie novej destinácie Varšavy na rok 2021.



Podľa výkonného riaditeľa košického letiska Michaela Tmeja sa tiež vďaka podpore zo strany štátu podarilo udržať zamestnanosť.



Aj v tomto roku platia pre všetky letecké spoločnosti všeobecne platné pravidlá nosenia rúšok počas celého letu, dodržiavanie hygieny rúk a odstupov. Rovnaké pravidlá platia aj pre pohyb cestujúcich v priestoroch terminálu košického letiska.