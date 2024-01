Letisko Košice malo vlani rekordný výsledok s vyše 625.000 cestujúcimi

Košice 17. januára (TASR) - Letisko Košice zaznamenalo za rok 2023 rekordný počet pasažierov, keď jeho bránami prešlo spolu 625.053 cestujúcich. Je to o 15 percent viac ako v roku 2022 a o 12 percent viac ako v predpandemickom roku 2019. Informovalo o tom vedenie letiska.



Viac ako 424.000 cestujúcich využilo pravidelné linky do jednej zo siedmich destinácií - Dublin, Liverpool, Londýn Luton, Londýn Stansted, Praha, Varšava a Viedeň. Z nich najvyťaženejšie boli Viedeň, Londýn Luton a Londýn Stansted.



Ďalších takmer 198.000 cestujúcich letelo na charterových letoch. Počas rekordnej dovolenkovej sezóny boli najpopulárnejšími destináciami Antalya, Larnaca a Hurghada. Okrem toho počas jarných prázdnin a pred vianočnými sviatkami cestovné kancelárie ponúkli s odletom z Košíc aj exotické destinácie, akými sú Zanzibar či Omán.



"Tento historický rekord prichádza v čase, keď európske letiská v priemere ešte neboli schopné dostať sa na predpandemickú úroveň prepravy, zatiaľ čo v Košiciach sme zaznamenali nárast až o 12 percent," uviedol výkonný riaditeľ letiska Košice Thomas Dworschak.



V tomto roku pribudnú na letisku nové letecké spojenia. Dňa 27. marca začne spoločnosť Swiss International Airlines lietať do Košíc z Zürichu. Následne 31. marca spoločnosť Ryanair spustí linku do chorvátskeho Zadaru a v rovnaký deň obnoví aj spojenie do írskeho Dublinu.



V máji bude letisko oslavovať 100 rokov od historicky prvého komerčného letu do Košíc. Vypravili ho 5. mája 1924 vtedajšie Československé štátne aerolínie na trase Praha - Bratislava - Košice. "Pri tejto príležitosti plánujeme zorganizovať viacero podujatí, na ktorých si chceme jednak pripomenúť storočnú históriu lietania do Košíc, ale aj priniesť letisko Košice bližšie k našej komunite a zdôrazňovať naše poslanie, ktorým je aktívne prispievať k dlhodobému a udržateľnému rozvoju východného Slovenska," uviedol zástupca výkonného riaditeľa letiska pre financie Tomáš Jančuš.