Košice 23. januára (TASR) - Letisko Košice od jari navýši počet leteckých spojení, dôjde aj k obnoveniu niektorých spojov. Spoločnosť Ryanair, ktorá pozastavila odlety do Viedne a do Varšavy, však momentálne neplánuje ich obnovenie, uvažuje o inej vhodnej destinácii. Pre TASR to z letiska potvrdila Lucia Kočišová.



Od 27. marca obnoví svoje spojenie z Košíc letecká spoločnosť Eurowings do destinácie Düsserdolf a takisto aj letecká spoločnosť LOT do Varšavy. Lety týchto dvoch spoločností sú na zimu pozastavené. "Ryanair navyšuje frekvencie letov do Prahy na štyri až päť týždenne namiesto dvoch aktuálnych, do Varšavy je v ponuke šesť odletov týždenne, do Viedne s leteckou spoločnosťou Austrian Airlines 13 letov týždenne. Do nemeckého Düsserdolfu sú to dve frekvencie týždenne, a to v pondelok a piatok," spresnila.



Kočišová pripomenula, že z Košíc sa dá odletieť priamym letom do Viedne, Varšavy, Prahy, Düsserdolfu, Londýna Lutonu, Londýna Stanstedu, Liverpoolu a Dublinu. "S jedným prestupom vedia naši cestujúci odletieť do viac ako 300 destinácií do celého sveta," dodala.