Letisko Košice odštartovalo charterovú sezónu letom do Antalye

Košice 6. júna (TASR) – Letisko Košice odštartovalo charterovú sezónu v nedeľu (5. 6.) letom do tureckej Antalye. K moru by sa z Košíc malo lietať do 3. novembra, keď je predbežne naplánovaný posledný odlet sezóny, a to do Hurghady v Egypte. TASR o tom informovala hovorkyňa letiska Karolína Linhartová.



Lietadlo typu Boeing 737-800 leteckej spoločnosti Smartwings odletelo v nedeľu večer s prvými 188 cestujúcimi na palube. Prostredníctvom cestovných kancelárií je k dispozícii celkovo desať destinácií v siedmich krajinách. Samotné letenky sú dostupné do destinácií Burgas v Bulharsku, Larnaka na Cypre, Heraklion a Rodos v Grécku a do Antalye v Turecku.



"Sme veľmi radi, že po dvoch náročných sezónach, významne ovplyvnených pandémiou, sa toto leto vráti dovolenková atmosféra v plnej miere aj na naše letisko," povedal výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva letiska Košice Thomas Dworschak.



V rámci aktuálneho letového poriadku, platného od júna, lietajú z Košíc letecké spoločnosti Austrian Airlines do Viedne, LOT Polish Airlines do Varšavy, Ryanair do destinácií Londýn Stansted, Praha, Liverpool, Dublin, Viedeň a Varšava Modlin a spoločnosť Wizz Air do destinácie Londýn Luton.