Letisko Košice odštartovalo letnú charterovú sezónu

Košice 21. mája (TASR) - Letisko Košice odštartovalo vo štvrtok letnú charterovú sezónu. TASR o tom informoval jeho hovorca Juraj Toth s tým, že počas letnej sezóny sa bude z Košíc na charterových letoch lietať do 16 destinácií v deviatich krajinách. Novinkou v porovnaní s letom 2025 je Olbia na Sardínii.
Prvý charterový let tohtoročnej letnej dovolenkovej sezóny vypravili vo štvrtok z Košíc do egyptskej Hurghady. „Celkový objem letov, ktoré naplánovali cestovné kancelárie, je v porovnaní s minulým rokom aktuálne o niečo vyšší. Veríme, že budeme aj v tomto roku letiskom prvej voľby pre celé východné Slovensko i okolitých regiónov,“ uviedol výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva letiska Košice Thomas Dworschak.
Na letnú dovolenkovú sezónu je s odletom z Košíc naplánovaných vyše 800 charterových letov do destinácií v Albánsku (Tirana), Turecku (Antalya, Izmir), Bulharsku (Burgas), Grécku (Heraklion, Rodos, Thessaloniki, Zakynthos, Patras), Egypte (Hurghada, Marsa Matruh, El Alamein), Španielsku (Palma de Mallorca), Taliansku (Olbia), Tunisku (Monastir) a na Cypre (Larnaca). Zájazdy sú dostupné prostredníctvom cestovných kancelárií a agentúr. Do destinácií Burgas, Rodos, Heraklion, Zakynthos, Larnaca a Palma De Mallorca je možné si zakúpiť aj samostatnú letenku.
Ponuku dovolenkových letov z Košíc dopĺňajú aj pravidelné linky do Ríma a španielskej Malagy, ktoré boli spustené v uplynulých mesiacoch. Pokračovať bude aj sezónne spojenie do chorvátskeho Zadaru, ktoré spoločnosť Ryanair plánuje prevádzkovať do konca septembra. V rámci letného letového poriadku budú z Košíc pokračovať aj pravidelné spojenia do Zürichu, Varšavy, Viedne, Londýna, Prahy, Liverpoolu, Dublinu, do Bratislavy.
