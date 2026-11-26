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Letisko Košice po prvýkrát vybavilo za rok milión cestujúcich
Rýchly rast podľa letiska potvrdzuje neustále zvyšujúci sa dopyt po leteckom cestovaní v regióne a jeho silnú pozíciu medzi regionálnymi letiskami v strednej Európe.
Autor TASR
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Košice 26. novembra (TASR) - Letisko Košice vo štvrtok zaznamenalo historický míľnik, keď privítalo miliónteho cestujúceho v priebehu jedného roka. Stalo sa tak prvýkrát vo viac ako 102-ročnej histórii komerčných letov v Košiciach. Informoval o tom hovorca košického letiska Juraj Toth.
Rýchly rast podľa letiska potvrdzuje neustále zvyšujúci sa dopyt po leteckom cestovaní v regióne a jeho silnú pozíciu medzi regionálnymi letiskami v strednej Európe.
Jubilejnou milióntou cestujúcou sa stala Katarína z Ružomberka. Spolu so svojim manželom odleteli z Košíc do Ríma osláviť 50. výročie svadby. Využili pritom tohtoročnú novinku - leteckú linku spájajúcu východné Slovensko s najväčším talianskym letiskom Rím Fiumicino, ktorú spoločnosť Wizz Air prevádzkuje trikrát týždenne.
„V našich nie tak dávnych plánoch sme predpokladali prekonanie míľnika jeden milión vybavených cestujúcich niekedy koncom tejto dekády. Napokon sa to podarilo s výrazným predstihom,“ uviedol výkonný riaditeľ Letiska Košice Thomas Dworschak. „Budeme pokračovať v našom úsilí naďalej budovať leteckú dostupnosť východného Slovenska a zlepšovať zážitok z cestovania pre našich cestujúcich,“ dodal.
Úspech v narastajúcom počte cestujúcich na letisku ocenil aj predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka s tým, že kvalitná letecká dostupnosť má význam pre rozvoj cestovného ruchu, podnikania a celého regiónu.
Košice podľa nového primátora mesta Ladislava Lörinca majú ambíciu byť modernou a dobre dostupnou európskou metropolou a silné letisko je toho nevyhnutnou súčasťou. „Aj preto chceme byť letisku aktívnym partnerom pri vytváraní podmienok pre jeho ďalší rast a získavanie nových leteckých spojení,“ skonštatoval.
Rýchly rast podľa letiska potvrdzuje neustále zvyšujúci sa dopyt po leteckom cestovaní v regióne a jeho silnú pozíciu medzi regionálnymi letiskami v strednej Európe.
Jubilejnou milióntou cestujúcou sa stala Katarína z Ružomberka. Spolu so svojim manželom odleteli z Košíc do Ríma osláviť 50. výročie svadby. Využili pritom tohtoročnú novinku - leteckú linku spájajúcu východné Slovensko s najväčším talianskym letiskom Rím Fiumicino, ktorú spoločnosť Wizz Air prevádzkuje trikrát týždenne.
„V našich nie tak dávnych plánoch sme predpokladali prekonanie míľnika jeden milión vybavených cestujúcich niekedy koncom tejto dekády. Napokon sa to podarilo s výrazným predstihom,“ uviedol výkonný riaditeľ Letiska Košice Thomas Dworschak. „Budeme pokračovať v našom úsilí naďalej budovať leteckú dostupnosť východného Slovenska a zlepšovať zážitok z cestovania pre našich cestujúcich,“ dodal.
Úspech v narastajúcom počte cestujúcich na letisku ocenil aj predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka s tým, že kvalitná letecká dostupnosť má význam pre rozvoj cestovného ruchu, podnikania a celého regiónu.
Košice podľa nového primátora mesta Ladislava Lörinca majú ambíciu byť modernou a dobre dostupnou európskou metropolou a silné letisko je toho nevyhnutnou súčasťou. „Aj preto chceme byť letisku aktívnym partnerom pri vytváraní podmienok pre jeho ďalší rast a získavanie nových leteckých spojení,“ skonštatoval.