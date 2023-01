Letisko Košice po rokoch pandémie prekonalo hranicu 500000 cestujúcich

Košice 27. januára (TASR) – Letisku Košice sa po dvoch rokoch pandémie opäť podarilo prekonať hranicu 500.000 vybavených cestujúcich. Naposledy túto hranicu pokorili v roku 2019. TASR o tom z letiska informovala Lucia Kočišová.



"Počas roka 2022 prešlo bránami letiska Košice 542.864 cestujúcich, čo predstavuje nárast o 222 percent, respektíve o 374.122 cestujúcich v porovnaní s predchádzajúcim rokom," spresnila s tým, že ako jedno z mála letísk v Európskej únii sa priblížili k predpandemickej úrovni cestovania v roku 2019. Vlani to bolo len o 2,7 percenta menej.



Na pravidelných linkách prepravili minulý rok 373.927 cestujúcich, charterové lety využilo 165.280 dovolenkárov a lety všeobecného letectva 3657 ľudí. Najobľúbenejšou pravidelnou destináciou bola Viedeň, druhou najvyťaženejšou bola linka Košice – Londýn Luton, tesne nasledovaná letiskom Londýn Stansted.



Kočišová pripomenula, že takmer po dvojročnej pauze došlo vlani na jar k obnoveniu letov z Košíc do Varšavy s leteckou spoločnosťou LOT Polish Airlines. Cestujúci mohli počas celého roka cestovať na pravidelných linkách celkovo do desiatich destinácií s piatimi leteckými spoločnosťami. Cestovné kancelárie ponúkali počas letnej sezóny odlety z Košíc do desiatich destinácií v siedmich krajinách.



"Skvelou správou bolo, že všetky charterové lety z Košíc do dovolenkových destinácií boli v období od júna do konca septembra vyťažené do rovnakej miery ako pred pandémiou, čo potvrdzuje veľký hlad po cestovaní naprieč celou spádovou oblasťou letiska Košice," uviedla s tým, že najobľúbenejšou destináciou počas leta bola turecká Antalya, nasledovali cyperská Larnaka a grécky Rodos.