Letisko Košice pre kolóny pri Pereši odporúča cestujúcim vyraziť skôr
Dopravné obmedzenia súvisia s veľkoplošnou opravou vozovky na ceste prvej triedy medzi Košicami a mestskou časťou Pereš v smere na Rožňavu,
Autor TASR
Košice 10. apríla (TASR) - Letisko Košice pre rekonštrukciu cesty a tvorbu kolón v úseku Košice - Pereš odporúča cestujúcim vyraziť na letisko s dostatočnou časovou rezervou. Ako informuje na svojej webovej stránke, predídu tak stresu a riziku meškania na check-in či zmeškaniu samotného odletu.
„Prejazd týmto úsekom je spomalený a jazdná doba sa môže predĺžiť o desiatky minút. Situácia sa môže meniť v závislosti od času a intenzity dopravy, preto je dôležité sledovať aktuálny stav ešte pred odchodom,“ uvádza. Na tvorbu kolón a možné zdržanie pri výjazde z Košíc upozornila aj polícia.
Dopravné obmedzenia súvisia s veľkoplošnou opravou vozovky na ceste prvej triedy medzi Košicami a mestskou časťou Pereš v smere na Rožňavu, ktoré realizuje Národná diaľničná spoločnosť. Práce majú trvať približne mesiac.
