Letisko Košice prekonalo vlaňajší počet vybavených cestujúcich

Košice 7. novembra (TASR) - Letisko Košice za prvých desať mesiacov tohto roka prekonalo počet vybavených cestujúcich za celý minulý rok. TASR o tom informoval hovorca letiska Juraj Toth s tým, že rok 2024 tak bude opäť rekordný.



Kým vlani prešlo bránami letiska v Košiciach dokopy 625.000 ľudí, od januára do októbra tohto roka to bolo 656.561 cestujúcich. "To je o 17,4 percent viac ako za rovnaké obdobie roka 2023," spresnil.



Podľa neho má na tom výrazný podiel najúspešnejšia letná charterová sezóna v histórii letiska. Za prvých desať mesiacov odletelo na charterových letoch z a do Košíc 260.988 cestujúcich, čo predstavuje medziročný nárast o 32,3 percenta. Najžiadanejšou letnou destináciou bola s veľkým náskokom turecká Antalya, za ktorou nasledovali cyperská Larnaka, egyptská Hurgada, grécky Rodos a bulharský Burgas.



Na pravidelných letoch bolo od januára do októbra vybavených 392.327 cestujúcich, čo je v medziročnom porovnaní o 9,2 percenta viac. Veľmi dobrú obsadenosť evidujú aj na všetkých pravidelných linkách - od nízkonákladových spojení do Veľkej Británie, Írska, Českej republiky a Chorvátska, až po spojenia s významnými európskymi leteckými uzlami ako Zürich, Viedeň a Varšava.



Rekordným bol aj samotný mesiac október so 43.917 vybavenými cestujúcimi, čo predstavuje medziročný nárast o 6,3 percenta.



"Ešte máme pred sebou v tomto roku dva mesiace, ale už teraz môžeme konštatovať, že rok 2024 je pre letisko Košice opäť výnimočný," povedal výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva letiska Košice Thomas Dworschak s tým, že nárast počtu cestujúcich na pravidelných aj charterových letoch potvrdzuje dôležitú úlohu košického letiska v regióne a rastúci dopyt po leteckej doprave. "Naďalej chceme pokračovať v rozvoji destinácií a kvalite služieb, aby sme ešte viac prispeli k rozvoju východného Slovenska," doplnil.