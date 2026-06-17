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Letisko Košice pripravuje rozšírenie terminálu
Letisko Košice by mohlo v tomto roku prekročiť hranicu jedného milióna vybavených cestujúcich.
Autor TASR
Košice 17. júna (TASR) - Letisko Košice by mohlo v tomto roku prekročiť hranicu jedného milióna vybavených cestujúcich. Pre TASR to potvrdil hovorca letiska Juraj Toth s tým, že výrazný rast dopytu po leteckej doprave v regióne patrí medzi dôvody, pre ktoré sa letisko pripravuje na rozšírenie kapacít.
Za prvých päť mesiacov roka vybavilo košické letisko viac ako 334.000 cestujúcich, čo je medziročne približne o 50 percent viac. „Ak sa nič nepredvídané nestane, v tomto roku by sme prvýkrát v histórii mali prekročiť hranicu jedného milióna vybavených cestujúcich,“ uviedol Toth. V tejto fáze sa primárne zameriavajú na projekt rozšírenia kapacity terminálu, keďže ten predstavuje v súčasnosti kľúčové kapacitné obmedzenie. Pôjde veľmi pravdepodobne o rozšírenie existujúceho terminálu. „Súčasnú kapacitu je najvhodnejšie hodnotiť z pohľadu hodinovej priepustnosti, ktorá sa pohybuje približne na úrovni 900 cestujúcich za hodinu na prílete a približne 700 cestujúcich za hodinu na odlete. Konkrétna cieľová kapacita po realizácii projektu bude definovaná až na základe výsledkov architektonickej súťaže,“ doplnil hovorca.
Letisko má desať check-in pultov a bezpečnostná kontrola môže fungovať maximálne na troch samostatných pracoviskách naraz. Počet vybavovacích priehradiek, bezpečnostných liniek či miest na odovzdanie batožiny po rozšírení bude známy až po výsledkoch súťaže. „Všeobecným cieľom je posilniť tieto kapacity tak, aby zodpovedali rastúcemu počtu cestujúcich, zabezpečili plynulejší priebeh odbavenia a zvýšili úroveň zákazníckej skúsenosti našich cestujúcich,“ uviedol.
Vzletová a pristávacia dráha je podľa letiska v dobrom stave a rozsiahle investície si nevyžaduje. Konkrétne rozhodnutia o ďalších úpravách infraštruktúry zatiaľ neboli prijaté. Tie budú predmetom ďalších analýz. „V tejto fáze je predčasné hovoriť o konkrétnom modeli financovania. Rozhodnutie bude prijaté v ďalších fázach prípravy projektu,“ uviedol Toth.
V súvislosti s rastom počtu cestujúcich letisko optimalizovalo aj parkovanie a napojenie na verejnú dopravu. Zaviedlo druhú zónu na bezplatný rýchly nástup a výstup počas desiatich minút, vytvorilo samostatný vstup na dlhodobé parkovisko P3. Dopravný podnik mesta Košice zároveň navýšil kapacitu autobusovej linky číslo 23.
Za prvých päť mesiacov roka vybavilo košické letisko viac ako 334.000 cestujúcich, čo je medziročne približne o 50 percent viac. „Ak sa nič nepredvídané nestane, v tomto roku by sme prvýkrát v histórii mali prekročiť hranicu jedného milióna vybavených cestujúcich,“ uviedol Toth. V tejto fáze sa primárne zameriavajú na projekt rozšírenia kapacity terminálu, keďže ten predstavuje v súčasnosti kľúčové kapacitné obmedzenie. Pôjde veľmi pravdepodobne o rozšírenie existujúceho terminálu. „Súčasnú kapacitu je najvhodnejšie hodnotiť z pohľadu hodinovej priepustnosti, ktorá sa pohybuje približne na úrovni 900 cestujúcich za hodinu na prílete a približne 700 cestujúcich za hodinu na odlete. Konkrétna cieľová kapacita po realizácii projektu bude definovaná až na základe výsledkov architektonickej súťaže,“ doplnil hovorca.
Letisko má desať check-in pultov a bezpečnostná kontrola môže fungovať maximálne na troch samostatných pracoviskách naraz. Počet vybavovacích priehradiek, bezpečnostných liniek či miest na odovzdanie batožiny po rozšírení bude známy až po výsledkoch súťaže. „Všeobecným cieľom je posilniť tieto kapacity tak, aby zodpovedali rastúcemu počtu cestujúcich, zabezpečili plynulejší priebeh odbavenia a zvýšili úroveň zákazníckej skúsenosti našich cestujúcich,“ uviedol.
Vzletová a pristávacia dráha je podľa letiska v dobrom stave a rozsiahle investície si nevyžaduje. Konkrétne rozhodnutia o ďalších úpravách infraštruktúry zatiaľ neboli prijaté. Tie budú predmetom ďalších analýz. „V tejto fáze je predčasné hovoriť o konkrétnom modeli financovania. Rozhodnutie bude prijaté v ďalších fázach prípravy projektu,“ uviedol Toth.
V súvislosti s rastom počtu cestujúcich letisko optimalizovalo aj parkovanie a napojenie na verejnú dopravu. Zaviedlo druhú zónu na bezplatný rýchly nástup a výstup počas desiatich minút, vytvorilo samostatný vstup na dlhodobé parkovisko P3. Dopravný podnik mesta Košice zároveň navýšil kapacitu autobusovej linky číslo 23.