Letisko Košice prvýkrát vybavilo vyše 100.000 cestujúcich za mesiac

Košice 6. septembra (TASR) - Letisko Košice prvýkrát v histórii vybavilo viac ako 100.000 cestujúcich za mesiac. Počas uplynulého augusta vybavili dokopy 102.270 cestujúcich, čo je medziročne viac o 3,4 percenta. TASR o tom informoval manažér pre rozvoj obchodu letiska Juraj Toth.



"Vybaviť 100.000 cestujúcich v priebehu jedného mesiaca je pre letisko Košice skvelou vizitkou. Veľmi nás teší, že naďalej pretrváva enormný záujem o cestovanie do chartrových i pravidelných destinácií z Košíc do celého sveta. Taktiež som osobne veľmi hrdý na našich zamestnancov, ktorí tento, z prevádzkového hľadiska veľmi náročný mesiac, dokázali spoľahlivo zvládnuť," skonštatoval výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva letiska Košice Thomas Dworschak.



Celkovo za prvých osem mesiacov roka pracovníci košického vzdušného prístavu vybavili 447.146 cestujúcich. V medziročnom porovnaní ide o nárast o 15,7 percenta a v porovnaní s predcovidovým rokom 2019 o 9,2 percenta. Viac ako 312.000 cestujúcich využilo pravidelné linky do jednej zo siedmich destinácií, ktorými sú Dublin, Liverpool, Londýn-Luton, Londýn-Stansted, Praha, Varšava alebo Viedeň. Ďalších vyše 164.000 cestujúcich letelo na charterových letoch.



Toth pripomenul, že letná dovolenková sezóna na letisku Košice sa ešte nekončí. V ponuke cestovných kancelárií je pre zájazdy s odletom z Košíc aj v septembri dostupných desať destinácií v ôsmich krajinách.