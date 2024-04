Letisko Košice spustilo letný letový poriadok

Košice 4. apríla (TASR) - Letisko v Košiciach v uplynulých dňoch uviedlo do platnosti letný letový poriadok. Ako TASR z letiska informoval Juraj Toth, pre východné Slovensko to vďaka príchodu leteckej spoločnosti Swiss International Air Lines a návratu linky Košice - Dublin so spoločnosťou Ryanair znamená výrazné zlepšenie spojenia so svetom. Pripomenul, že prostredníctvom prestupov ponúkajú aj ďalšie destinácie.



Švajčiarsky dopravca Swiss začal minulý týždeň lietať na linke z Zürichu do Košíc. Jediné priame letecké spojenie Slovenska so Švajčiarskom prevádzkuje lietadlami Airbus A220. Poľský národný dopravca LOT aj počas letného letového poriadku pokračuje v prevádzkovaní linky do Varšavy.



"Tretí sieťový prepravca v Košiciach, Austrian Airlines, vstupuje do letného letového poriadku s niekoľkými zmenami. Na linke Košice - Viedeň zvyšuje kapacitu na 14 letov týždenne. Lietať sa bude každý deň v týždni skoro ráno a popoludní," uviedli Swiss International Air Lines. Spoločnosť Ryanair sa vracia s pravidelnou linkou Košice - Dublin, ktorá je prevádzkovaná dvakrát týždenne.



"Úplnou novinkou bude sezónne pravidelné spojenie Košíc s chorvátskym Zadarom. Prvý let je naplánovaný na 2. jún. Lietať sa bude dvakrát týždenne (vždy v stredu a nedeľu) až do 29. septembra," povedal s tým, že okrem toho Ryanair naďalej lieta z Košíc na linkách do Londýna Stansted, Prahy a Liverpoolu. Do Londýna na letisko Luton zas štyrikrát týždenne prevádzkuje lety spoločnosť Wizz Air.



Na letnú dovolenkovú sezónu je s odletom z Košíc naplánovaných vyše 900 charterových letov do 17 destinácií v 11 krajinách.



"Rok 2024 sme začali vo veľmi svižnom tempe. Za prvý kvartál prešlo našimi bránami 97.732 cestujúcich, čo predstavuje medziročný nárast o 6,4 percenta. V porovnaní s 'predcovidovým' rokom 2019 ide o nárast o 15,4 percenta. Najväčším dopravcom bol Ryanair. Nasledovala spoločnosť Austrian Airlines a Wizz Air," dodal výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva letiska Košice Thomas Dworschak.