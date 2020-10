Letisko Košice spustilo novú linku s Liverpoolom

Košice 25. októbra (TASR) – Dva razy týždenne bude k dispozícii cestujúcim nová letecká linka Košice – Liverpool. Ako TASR informovala hovorkyňa košického letiska Karolína Linhartová, prevádzkuje ju spoločnosť Ryanair a prvý let sa uskutočnil v nedeľu.



"Lety z metropoly východného Slovenska do mesta Beatles sú prevádzkované vždy v stredu a v nedeľu. Na linke je nasadzované lietadlo typu Boeing 737-800 s kapacitou 189 sedadiel," uviedla Linhartová.



Linka do Liverpoolu je v poradí treťou, ktorú spomenutá spoločnosť prevádzkuje s odletom z Košíc. Ďalším je spojenie na letisko Londýn Stansted a spojenie do Prahy, ktoré je však podľa hovorkyne dočasne pozastavené.



Pre všetky letecké spoločnosti platia všeobecne platné pravidlá nosenia rúšok počas celej doby letu, dodržiavanie hygieny rúk a odstupov. Košické letisko odporúča sledovať podmienky uverejnené na webových stránkach jednotlivých leteckých spoločností, ako aj na webstránke letiska.