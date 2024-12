Letisko Košice vybavilo tento rok už rekordných 700.000 cestujúcich

Košice 11. decembra (TASR) - Rekordné počty cestujúcich zaznamenáva tento rok košické letisko. V stredu dosiahlo ďalší historický míľnik, keď jeho bránami prešla jubilejná 700-tisíca cestujúca.



Predchádzajúci rekord patril minulému roku, keď letisko celkovo vybavilo viac ako 625.000 pasažierov. "Letisko Košice tak potvrdzuje dlhodobý trend výrazného rastu dopytu po leteckej doprave. Objem prevádzky je na Letisku Košice 30 % nad úrovňou roka 2019, zatiaľ čo podľa údajov asociácie ACI Europe sú európske letiská s menej ako miliónom vybavených cestujúcich 31 % pod úrovňou obdobia pred pandémiou," oznámilo letisko.



Tohtoročnou 700-tisícou cestujúcou v košickom vzdušnom prístave sa stala Rakúšanka Nadine, ktorá sa na palube lietadla spoločnosti Swiss International Air Lines vracala zo služobnej cesty v Kechneci do švajčiarskeho Zürichu. Osobitne ju privítal výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska Košice Thomas Dworschak. Pre novinárov poukázal aj na úspešnú prevádzku spojenia z Košíc do Zürichu, ktorá sa začala v marci tohto roka. "Veľmi nás teší, že spoločnosť Swiss už potvrdila nárast kapacity na tejto linke od najbližšieho letného letového poriadku," povedal.



Riaditeľ predaja pre Slovensko v skupine Lufthansa Group Stefan Bednar oznámil, že od začiatku letného letového poriadku pribudne štvrtý týždenný let medzi Košicami a Zürichom.



Historický nárast cestujúcich zaznamenáva košické letisko symbolicky v roku osláv storočnice od prvého komerčného letu do východoslovenskej metropoly. K úspechu pomohla aj tohtoročná historicky najúspešnejšia charterová sezóna. "Dobre sa darí v zásade všetkým dopravcom, ktorí lietajú do Košíc, či už sú to štandardní tradiční leteckí dopravcovia, alebo aj nízkonákladoví dopravcovia, takže rastie nám aj pravidelná prevádzka, aj dovolenkové lety a výsledkom je aj tento rekordný počet cestujúcich," povedal pre novinárov hovorca letiska Juraj Toth.