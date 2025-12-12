< sekcia Ekonomika
Letisko Košice vybavilo v tomto roku už rekordných 800.000 cestujúcich
Jubilejnou 800-tisícou cestujúcou sa stala Nikola, ktorá spolu s rodinou cestovala na výlet do Bratislavy nedávno spustenou vnútroštátnou linkou spoločnosti Wizz Air.
Autor TASR
Košice 12. decembra (TASR) - Košické letisko dosiahlo ďalší historický míľnik. V piatok privítalo po prvý raz 800-tisíceho cestujúceho v priebehu jedného roka. Rýchly rast potvrdzuje neustále sa zvyšujúci dopyt po leteckom cestovaní v regióne a silnú pozíciu Letiska Košice medzi regionálnymi letiskami v strednej Európe. Informoval o tom hovorca letiska Juraj Toth.
Jubilejnou 800-tisícou cestujúcou sa stala Nikola, ktorá spolu s rodinou cestovala na výlet do Bratislavy nedávno spustenou vnútroštátnou linkou spoločnosti Wizz Air. Toto spojenie sa podľa letiska rýchlo stalo obľúbenou voľbou pre množstvo cestujúcich, ktorí hľadajú rýchle a pohodlné spojenie medzi dvoma najväčšími slovenskými mestami, či už letia za prácou, voľným časom alebo návštevou priateľov a rodiny.
„Dosiahnuť hranicu 800-tisíc cestujúcich je výnimočný úspech pre celý náš tím. Tento rast odráža dôveru cestujúcich, odhodlanie tímu našich zamestnancov a silné partnerstvá, ktoré sme vybudovali s leteckými spoločnosťami a ďalšími partnermi,“ uviedol výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska Košice Thomas Dworschak.
Linka Košice - Bratislava podľa riaditeľa komunikácie spoločnosti Wizz Air Andrása Radóa od svojho spustenia prekonáva očakávania. „Tešíme sa na ďalšie posilňovanie našej prítomnosti v Košiciach a na to, že cestujúcim ponúkneme ešte viac možností objavovať Európu - napríklad aj prostredníctvom novej linky z Košíc do Ríma, ktorá sa začne 31. marca budúceho roka,“ povedal.
Výsledky za rok 2025 podľa košického letiska potvrdzujú dlhodobý rastúci trend v počte vybavených cestujúcich. Vďaka už ohláseným novým leteckým spojeniam do Malagy od 30. marca 2026 so spoločnosťou Ryanair a do Ríma na letisko Fiumicino od 31. marca 2026 so spoločnosťou Wizz Air, ako aj navýšeniu kapacity spoločnosťou Ryanair na linkách do Prahy a Zadaru sa dá predpokladať pokračovanie tohto trendu aj v budúcom roku.
