Letisko Košice vypravilo k moru prvých dovolenkárov

Košice 28. júla (TASR) – Tohtoročnú letnú charterovú sezónu v Košiciach otvoril v utorok let do cyperskej Larnaky so 176 cestujúcimi na palube. Toto cyperské letovisko nateraz ostáva jedinou dovolenkovou destináciou dostupnou s odletom z Košíc. TASR o tom za košické letisko informovala Karolína Linhartová.



Lety do Larnaky bude každý utorok prevádzkovať slovenská spoločnosť Air Explore svojimi lietadlami typu Boeing 737-800 s kapacitou 189 sedadiel. Celkovo je na leto 2020 naplánovaných deväť letov do Larnaky. Ten posledný má byť 22. septembra. „Vzhľadom na to, ako dramaticky vyzerala situácia pred dvomi – tromi mesiacmi, sme radi, že z Košíc sa napokon dá odletieť na dovolenku aspoň na južný Cyprus. Veríme, že slovenské cestovné kancelárie ešte nepovedali posledné slovo a nejaké charterové destinácie s možnosťou odletu z Košíc ešte toto leto pribudnú,“ povedal výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska Košice Michael Tmej.



Linhartová pripomenula, že dovolenkári sú povinní najneskôr 24 hodín pred odletom na Cyprus vyplniť elektronický formulár s názvom Cyprus flight pass. V opačnom prípade im hrozí pokuta vo výške 300 eur alebo zamietnutie vstupu do Cyperskej republiky.



Pre pandémiu nového koronavírusu prišlo Letisko Košice v tomto roku o viac než 200.000 cestujúcich na pravidelných i charterových letoch dokopy. Predchádzajúca letná sezóna bola rekordnou – od apríla do októbra 2019 vybavili v Košiciach na charterových letoch do 14 destinácií v deviatich krajinách vyše 182.000 cestujúcich.