Letisko Košice zaznamenalo najúspešnejšiu letnú sezónu

Košice 15. októbra (TASR) - Letisko Košice zaznamenalo rekordnú letnú charterovú sezónu. Na dovolenkových letoch vybavilo od apríla do septembra 257.739 cestujúcich. Oproti minulému roku je to o 32,4 percenta viac. V porovnaní s rokom 2019 ide o 41-percentný nárast. TASR o tom informoval hovorca letiska Juraj Toth.



"Najžiadanejšou destináciou bola s veľkým náskokom turecká Antalya, za ktorou nasledovali cyperská Larnaca, egyptská Hurghada, grécky Rodos a bulharský Burgas," spresnil s tým, že poradie najobľúbenejších charterových destinácií je identické s vlaňajšou sezónou.



Košickým letiskom prešlo celkovo za prvých deväť mesiacov tohto roka o 18,3 percenta viac cestujúcich ako za rovnaké obdobie roka 2023. Spolu na všetkých letoch bolo od januára do septembra vybavených 612.644 cestujúcich.



Len počas tohtoročného septembra prešlo letiskom 84.495 cestujúcich, čo je medziročne viac o 21,4 percenta. "To z neho robí najúspešnejší september v histórii Letiska Košice," dodal Toth.