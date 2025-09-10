< sekcia Ekonomika
Letisko Košice zaznamenalo najúspešnejší august vo svojej histórii
Autor TASR
Košice 10. septembra (TASR) - Letisko Košice zaznamenalo najúspešnejší august vo svojej histórii. Uplynulý mesiac prešlo jeho bránami rekordných 126.574 cestujúcich, čo predstavuje medziročný nárast o 0,6 percenta. TASR o tom informoval hovorca letiska Juraj Toth.
Celkovo za prvých osem mesiacov roka vybavili 581.294 cestujúcich, čo je o desať percent cestujúcich viac ako za rovnaké obdobie minulého roka. Na pravidelných linkách bolo vybavených 372.736 cestujúcich. Medziročne ide o nárast o vyše 21 percent. Charterové lety využilo 206.970 cestujúcich, čo je o päť menej ako vlani.
„Aj keď letné prázdniny sú za nami, s Letiskom Košice leto nekončí. Naďalej sú k dispozícii prímorské destinácie z ponuky cestovných kancelárií, ako aj mimoriadne populárne sezónne spojenie do Zadaru,“ dodal výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva letiska Thomas Dworschak s tým, že letecká spoločnosť Ryanair ho prevádzkuje do 25. októbra.
Letný letový poriadok okrem toho zahŕňa aj pravidelné linky do Zürichu, Varšavy, Viedne, Londýna, Prahy, Liverpoolu a Dublinu.
