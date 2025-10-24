< sekcia Ekonomika
Letisko M. R. Štefánika odbavilo už dva milióny cestujúcich
Takýto počet cestujúcich odbavilo letisko po šiestich rokoch, naposledy pokorilo túto hranicu pred obdobím pandémie v roku 2019.
Autor TASR
Bratislava 24. októbra (TASR) - Letisko M. R. Štefánika odbavilo v tomto roku už dva milióny cestujúcich. Takýto počet cestujúcich odbavilo letisko po šiestich rokoch, naposledy pokorilo túto hranicu pred obdobím pandémie v roku 2019. Informovala o tom v piatok hovorkyňa letiska Veronika Demovičová.
„Už teraz je zrejmé, že sme počtom cestujúcich v tomto roku prekonali aj celkový celoročný vlaňajší počet odbavených cestujúcich. V roku 2024 sme totiž vybavili spolu 1.948.008 osôb na príletoch a odletoch. Tento rok už 24. októbra dosahujeme počet 2.000.000 cestujúcich. S napätím sledujeme, či sa tento rok podarí prekonať historický rekord v počte cestujúcich, ktorý bol doposiaľ zaznamenaný v roku 2018, a to 2,29 milióna cestujúcich,“ povedal generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika Dušan Novota.
„Už teraz je zrejmé, že sme počtom cestujúcich v tomto roku prekonali aj celkový celoročný vlaňajší počet odbavených cestujúcich. V roku 2024 sme totiž vybavili spolu 1.948.008 osôb na príletoch a odletoch. Tento rok už 24. októbra dosahujeme počet 2.000.000 cestujúcich. S napätím sledujeme, či sa tento rok podarí prekonať historický rekord v počte cestujúcich, ktorý bol doposiaľ zaznamenaný v roku 2018, a to 2,29 milióna cestujúcich,“ povedal generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika Dušan Novota.