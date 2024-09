Letisko M. R. Štefánika v auguste vybavilo 319.906 cestujúcich

Bratislava 12. septembra (TASR) - Letisko M. R. Štefánika v Bratislave v auguste vybavilo na odletoch a príletoch 319.906 cestujúcich. Je to o 3 % viac ako vlani v auguste. Vo štvrtok o tom informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.



Najviac cestujúcich odlietalo v auguste z bratislavského letiska do tureckej Antalye, do Larnaky na Cypre, bulharského Burgasu, egyptskej Hurgady či na Krétu.



V medziročnom porovnaní sa zvýšil aj pohyb lietadiel, a to o 4 %. V tohtoročnom auguste letisko zaznamenalo 3426 odletov a pristátí.



Letisko M. R. Štefánika v Bratislave od začiatku tohto roka do konca augusta vybavilo 1.380.689 cestujúcich, čo je o 7 % viac ako za rovnaké obdobie vlani. Za prvých osem mesiacov tohto roka sa uskutočnilo na bratislavskom letisku 19.416 letov, vzletov a pristátí.