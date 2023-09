Letisko M. R. Štefánika v tomto roku využilo asi 1,3 mil. cestujúcich

Bratislava 21. septembra (TASR) - Letisko M. R. Štefánika v Bratislave od januára do konca augusta tohto roka využilo 1,29 milióna cestujúcich. Oproti rovnakému obdobiu v minulom roku ide o 28-percentný nárast. Informovala o tom hovorkyňa letiska Veronika Tóthová s tým, že august bol v tomto roku pre letisko najsilnejší mesiac.



Počty cestujúcich, ktorí využívali leteckú dopravu na bratislavskom letisku pred pandémiou, sa zatiaľ podarilo obnoviť na 80 percent. "V dôsledku vojny na Ukrajine vypadlo letisku približne 200.000 cestujúcich, ktorí pôvodne využívali linky na Ukrajinu a do Ruska," uviedla Tóthová.



Mesiac august bol pre Letisko M. R. Štefánika v Bratislave najsilnejším v tomto roku. Odlety a prílety využilo 309.761 cestujúcich. Letisko tak v auguste tohto roka využilo o vyše 60.000 pasažierov viac ako za rovnaký mesiac vlani. "Pričom už na tretí deň v auguste dosiahlo letisko jubilejný jeden milión cestujúcich od začiatku roka," dodala Tóthová.



Najčastejšie cestujúci v auguste lietali do Londýna, Burgasu, Milána, do Larnaky či na Sardíniu. V charterovej doprave vedie turecká Antalya, nasledujú Larnaka na Cypre a Monastir v Tunisku.



So zmenou letného času na zimný sa bude meniť aj letový poriadok. "Na bratislavskom letisku pribudnú v rámci charterovej dopravy aj zaujímavé exotické destinácie, ktoré ponúkajú cestovné kancelárie," dodala s tým, že pribudnú napríklad priame lety do Vietnamu, na Kubu či do Dominikánskej republiky.