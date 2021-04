Letisko M. R. Štefánika vybavilo v 1. štvrťroku 15.157 cestujúcich

Bratislava 20. apríla (TASR) – Počas januára, februára a marca 2021 vybavilo Letisko M. R. Štefánika (BTS) spolu na príletoch a odletoch 15.157 cestujúcich. Vlani v rovnakom období vybavilo vyše 288.000 cestujúcich, čo predstavuje medziročný pokles počtu cestujúcich o 95 %. Informovala o tom Veronika Ševčíková, hovorkyňa akciovej spoločnosti Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava.



V prvom štvrťroku sa podľa nej uskutočnilo 2553 pohybov lietadiel (vzletov a pristátí). Vlani ich bolo počas prvých troch mesiacov, vrátane zákazu letov od polovice marca z dôvodu pandémie, spolu 4358. Zároveň letisko vybavilo v prvých troch mesiacoch roka 5423 ton leteckého nákladu.



Spresnila, že cestujúci mohli v období od januára do konca marca 2021 využiť z Letiska M. R. Štefánika lety do Londýna (Stanstedu a Lutonu), Hurghady v Egypte, Štokholmu, Dublinu, Manchesteru a Kyjeva a charterové lety cestovných kancelárií na Maldivy, do Dominikánskej republiky a Ománu.



Dodala, že v súčasnosti sa na Letisku M. R. Štefánika realizuje rekonštrukcia križovatky vzletových a pristávacích dráh a z toho dôvodu sa lety v období od 14. do 24. apríla neuskutočňujú.