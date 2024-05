Letisko Piešťany otvorí letnú sezónu v pondelok 13. mája

Piešťany 7. mája (TASR) - Piešťanské letisko otvorí letnú letovú sezónu v pondelok 13. mája nočným letom do egyptskej Hurgady. Tohtoročná sezóna sa ukazuje byť sľubná a počtom pasažierov by mala prekročiť vlaňajších 27.000, uviedol výkonný riaditeľ Letiska Piešťany Bohumil Klečák.



Vlani využilo služby letiskovej spoločnosti o 12.000 pasažierov viac v porovnaní s celkovým počtom 15.000 v roku 2022. Pritom, ako doplnil, v závere roka ešte zaznamenali výpadok šiestich letov z Izraela spôsobených vojnovým konfliktom. "Naše letisko prešlo náročným obdobím, no za rok 2023 sme zaznamenali historický rekord," konštatoval. Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), ktorý je väčšinovým vlastníkom letiskovej spoločnosti, doplnil, že dobré výsledky zabezpečila zodpovedná správa manažmentu a celkový ozdravný proces. "Tržby za rok 2023 predstavujú 1,9 milióna eur, čo je medziročný nárast o 65 percent," konštatoval. Nárastu počtu cestujúcich vďačí letisko pravidelným letom do tureckej Antalye, cyperskej Larnaky a egyptskej Hurgady. S ňou je už, ako doplnil Klečák, nadviazané celoročné spojenie raz do týždňa, v sezóne sa bude do Antalye lietať päťkrát v týždni.



Letisko v Piešťanoch je považované za okno do trnavského regiónu. Podľa riaditeľky Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj Agáty Mikulovej turistom z Izraela, ktorí prilietajú pravidelnými letmi, ponúkajú najmä zážitky spojené s prírodou. "Splavy, cyklotúlačky, lesopotulky, ryžovanie zlata - Izraelčania vyhľadávajú u nás to, čo doma nemajú," povedala.



Letisko pokračuje podľa predsedu TTSK aj v investíciách do rozvoja, s partnermi majú v rôznych štádiách projekty výstavby hangárov, z prenájmu pozemkov bude mať letisko ďalší príjem. V spolupráci s mestom Piešťany sa pripravuje výstavba moderného integrovaného parkoviska pre 200 vozidiel, ktoré by spájalo viaceré druhy dopravy.