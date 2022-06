Letisko Piešťany otvorilo tretiu letnú leteckú sezónu

Piešťany 17. júna (TASR) – Ranný let do tureckej Antalye so 167 cestujúcimi na palube odštartoval tretiu letnú leteckú sezónu Letiska Piešťany. Podľa Jozefa Viskupiča, predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), ktorý je majoritným vlastníkom, pripravených je až 54 letov.



"Už päť rokov systematicky rozvíjame potenciál, ktorý má piešťanské letisko pre širší región. V roku 2019 sme zaviedli prvé charterové lety z tohto letiska. Som veľmi rád, že po pandemickom období, keď sa prakticky necestovalo, otvárame ďalšiu plnohodnotnú dovolenkovú sezónu," uviedol Viskupič.



Počas letnej sezóny 2022 sa bude z Piešťan do Antalye lietať štyrikrát týždenne. "Výhodou letiska sú krátke čakacie doby, ktoré sú skôr známe zo sféry privátneho cestovania. Máme aj výbornú dostupnosť z diaľnice D1 a ponúkame možnosť bezplatného parkovania," doplnil výkonný riaditeľ letiska Bohumil Klečák. Komfort cestujúcich sa pred tromi rokmi zvýšil aj vďaka zásadnej modernizácii odletového terminálu a výstavby novej príletovej haly. "Vážim si, že aj s podporou TTSK sme na piešťanskom letisku otvorili už tretiu charterovú sezónu. Na základe veľkého záujmu dovolenkárov sme dodatočne pridali ďalšie lety do obľúbenej tureckej destinácie," povedal prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) Roman Berkes.



V sezóne 2019 Letisko Piešťany odbavilo 31 charterových letov do tureckej Antalye a egyptskej Hurghady, služby využilo takmer 10.500 cestujúcich. V roku 2020 sa pre pandémiu nelietalo. Vďaka uvoľneniu opatrení sa v roku 2021 zrealizovalo sedem charterových letov do Antalye a prepravených bolo vyše 2000 cestujúcich. Počas pandémie ochorenia COVID-19 sa zástupcovia letiska sústredili aj na rozvoj segmentu malých a biznis lietadiel či plánovania incomingových letov najmä v súvislosti s kúpeľnými turistami.



V predchádzajúcom roku dosiahla letisková spoločnosť prevádzkový zisk prvýkrát od začiatku procesu jej ozdravovania. Akcionármi spoločnosti Letisko Piešťany sú TTSK, mesto Piešťany a Ministerstvo dopravy a výstavby SR.