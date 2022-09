Letisko Piešťany počas letnej sezóny odbavilo vyše 13.000 dovolenkárov

Piešťany 29. septembra (TASR) – Vo svojej tretej letovej sezóne vybavilo Letisko Piešťany od polovice júna do konca septembra 45 letov do tureckej Antalye s počtom viac ako 13.000 dovolenkárov. Informoval o tom Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), ktorý je majoritným akcionárom letiskovej spoločnosti.



"Tretia letná sezóna dopadla výborne. Po predchádzajúcich pandemických rokoch, keď sa lietalo veľmi obmedzene alebo vôbec, mali ľudia chuť cestovať," zhodnotil. Z piešťanského letiska odlietali zájazdy, ktoré zabezpečovali dve cestovné kancelárie. "V porovnaní s tou prvou sezónou v predpandemickom roku 2019 sme zaznamenali nárast počtu cestujúcich. Ich komfort sme pred letom zvýšili inštaláciou novej klimatizácie v príletovej hale. Opäť sme ponúkli výhody, ktoré máme oproti väčším letiskám – bezplatné a bezpečné parkovanie alebo krátke čakacie doby," povedal výkonný riaditeľ letiska Bohumil Klečák.



Roman Berkes, prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) a zástupca cestovnej kancelárie Happy Travel, ktorá tiež lety zabezpečovala, doplnil, že ich klienti už od roku 2019 oceňujú konkurenčné výhody, ktoré ponúka piešťanské letisko. "V ďalšej sezóne plánujeme ponuku rozšíriť o nové destinácie," povedal.



V sezóne 2019 Letisko Piešťany odbavilo 31 charterových letov do tureckej Antalye a egyptskej Hurghady a prepravilo celkovo takmer 10.500 cestujúcich. V roku 2020 sa pre pandémiu nelietalo. Vďaka uvoľneniu opatrení sa v roku 2021 zrealizovalo sedem charterových letov do Antalye s vyše 2000 cestujúcimi. V predchádzajúcom roku dosiahla letisková spoločnosť prevádzkový zisk prvýkrát od začiatku procesu jej finančného ozdravovania. Aktuálne sa zástupcovia letiska sústredia aj na rozvoj segmentu malých a business lietadiel, využívanie potenciálu nehnuteľného majetku či plánovanie pravidelných incomingových letov s kúpeľnými turistami.



Akcionármi Letiska Piešťany sú Trnavský samosprávny kraj, mesto Piešťany a Ministerstvo dopravy a výstavby SR.