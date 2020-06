Letisko Piešťany chce systémovo podporovať cestovný ruch

Piešťany 19. júna (TASR) - Letisko Piešťany, a. s., sa stalo novým členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Rezort Piešťany. Rozhodli o tom v piatok členovia predstavenstva OOCR svojím hlasovaním, informoval výkonný riaditeľ letiska Bohumil Klečák.



"Vstup do OOCR je ďalším krokom, ktorým sa približujeme k cieľu stať sa úspešným regionálnym letiskom. Letisko tak rozšíri svoje aktivity smerujúce k podpore rozvoja cestovného ruchu, v rámci ktorých nedávno nadviazalo strategické partnerstvo s kúpeľmi Piešťany. V tejto súvislosti je našou ambíciou získať ďalšie incomingové spojenia, ktorými k nám budú prilietať turisti," povedal.



Pandémia ochorenia COVID-19 spôsobila odloženie plánovaného spustenia pravidelnej linky medzi Piešťanmi a Tel Avivom. "Želali by sme si, aby čo najskôr po odznení koronakrízy k nám cez letisko začali prichádzať turisti. Profitovať z toho budú nielen naši členovia, ale destinácia cestovného ruchu. Preto pozitívne vnímame, že letisko v uplynulom 2,5-roku ožilo a je na dobrej ceste stať sa skutočnou vstupnou bránou do nášho regiónu," uviedla riaditeľka OOCR Tatiana Nevolná.



Hlavnou úlohou OOCR je podpora propagácie regiónu ako turistickej destinácie vrátane služieb či regionálnych produktov. Koordinácia marketingu a spolupráca subjektov cestovného ruchu a lokálnych výrobcov zároveň zvyšuje ich atraktívnosť a konkurencieschopnosť. Akcionármi Letiska Piešťany, a. s., sú Trnavský samosprávny kraj, mesto Piešťany a Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. OOCR Piešťany Rezort je členom Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj.