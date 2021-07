Letisko Poprad-Tatry dosiahlo po siedmich rokoch zisk

Poprad 8. júla (TASR) – Aj napriek dramatickému obmedzeniu civilných letov spôsobenému pandémiou nového koronavírusu a medziročnému poklesu cestujúcich o 74 percent dosiahlo letisko Poprad-Tatry v roku 2020 po siedmich rokoch vytvárania strát ziskové hospodárenie. Ako TASR informovala Ruth Maďarová zo sekretariátu výkonného riaditeľa, pozitívny hospodársky výsledok sa letisku podarilo dosiahnuť vďaka novým projektom a spoluprácam.



"Ide napríklad o spustenie leteckého Carga pod Tatrami, ktoré výrazne pomohlo firmám v automotive segmente počas pandémie a problémov s dopravou, spoluprácu s leteckými školami, ako aj o prenájom nevyužívaných priestorov, ktoré roky chátrali," priblížila s tým, že "veľkú úlohu" zohral aj rozvoj všeobecného letectva, ktoré si pod Tatrami získava čoraz väčšiu obľubu. Pozitívny hospodársky výsledok má tiež odzrkadliť viaceré opatrenia, ktoré zaviedol nový manažment letiska. "Spočívali v optimalizácii nákladov, procesov a spoluprác, pričom podmienkou bolo uchrániť každé jedno pracovné miesto," ozrejmila s tým, že letisku sa v pandemickom roku počet zamestnancov skutočne zachovať podarilo.



Ako Maďarová doplnila, celkové výnosy popradského letiska predstavovali v roku 2020 2,7 milióna eur, pričom v roku pred pandémiou (2019) boli len o 100.000 eur vyššie. "Letisko Poprad-Tatry prišlo o letnú a zimnú sezónu, počas ktorej nepriletel do regiónu ani jeden charterový let pre pandémiu. Zastavili sa letecké spojenia Tatier s Londýnom, Rigou, Kyjevom, Tel Avivom. Vo finančnom meradle to znamenalo pokles príjmov takmer o 700.000 eur," skonštatoval v tejto súvislosti výkonný riaditeľ letiska Peter Dujava.



V roku 2021 sa popradské letisko venuje prechodu na zelenú energiu, a to vo forme investícii do elektrických vozidiel a kolobežiek. Podľa Maďarovej slov sa tiež manažment zameriava aj na investície do bezpečnosti a obstarania "jedinečného" hasičského špeciálu. "Okrem toho rozširuje svoje služby a kapacity v podobe výstavby nových hangárov na skvalitňovanie služieb pre partnerov," uzavrela.