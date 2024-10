Poprad 8. októbra (TASR) - Letisko Poprad-Tatry prekonalo hranicu 100.000 vybavených cestujúcich, čím sa rok 2024 už teraz stal najúspešnejším za posledných 50 rokov. Na tlačovej konferencii o tom v utorok informoval predseda predstavenstva letiska Patrik Františka a skonštatoval, že úspech reflektuje rastúci záujem o služby letiska a zvyšujúcu sa popularitu leteckej dopravy v regióne.



"Prekonanie stotisícovej hranice je pre nás nesmierne dôležitým momentom. Letisko Poprad-Tatry sa stáva čoraz obľúbenejším nielen pre domácich, ale aj zahraničných cestujúcich," skonštatoval Františka. Úspech je podľa neho výsledkom posilnenia pravidelných letov do Londýna, keď sa k zavedenej linke do Lutonu s Wizz Air pridal aj Ryanair s pravidelnou linkou Londýn-Stansted. Pomohla aj úspešná letná sezóna s charterovými letmi do Turecka, Bulharska a po novom aj Tuniska. Františka predpokladá, že tento rok by mohli prekonať hranicu 120.000 vybavených cestujúcich. "Zatiaľ najúspešnejším rokom bol rok 1976, keď sa z Popradu lietalo v podstate do celého sveta a dokázali vybaviť viac ako 153.000 cestujúcich. Verím, že sa raz k tejto méte dopracujeme," doplnil Františka.



Odvtedy najúspešnejší rok 2019 sa podarilo v Poprade prekonať už za prvých deväť mesiacov tohto roka. Medziročne je to oproti vlaňajšku nárast prevádzkových výkonov o 100 percent. Pozitívne čísla sú aj v počte leteckých pohybov, ktorých je od začiatku roka približne 8500, a to aj napriek tomu, že letisko eviduje úbytok výcvikových letov. "Predpokladám, že sa to obnoví, keďže máme memorandum s Leteckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach a mohli by sme tak v tomto smere dobehnúť čísla z rekordného roku 2023," podotkol Františka.



Výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková upozornila, že sa v súčasnosti snažia rozvíjať aj príjazdový cestovný ruch, ktorý je prospešný pre regióny v okolí piatich národných parkov. "Letecké spojenie so Stanstedom a s Lutonom je pre nás prísľubom pre nárast príjazdového cestovného ruchu, očakávame, že Britov by mohlo u nás v zime lyžovať viac. Stansted je zároveň naozaj obrovský hub, vďaka čomu sa vo Vysokých Tatrách objavili aj turisti z Austrálie, Indie i Malajzie. Stratégiu tvoríme na základe štatistík, pred pandémiou pripadali do úvahy lety napríklad s krajinami Beneluxu, uvažovali sme aj o Škandinávii, toto teraz nie je v pláne. Radi by sme však vrátili spojenie s Rigou a napríklad aj Praha by mohla byť zaujímavá," priblížila plány Blašková.



V poslednom kvartáli tohto roka pritom pribudne v Poprade novinka, od 14. novembra sa bude spod Tatier lietať do egyptskej Hurgady. V predaji sú kompletné dovolenkové pobyty aj samostatné letenky. Zimný letový plán zároveň prinesie rozšírenie letov do Londýna, kam sa bude z Popradu s dvoma dopravcami lietať päťkrát týždenne.