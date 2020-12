Letisko Poprad-Tatry privítalo prvý let od prerušenia liniek

Poprad 17. decembra (TASR) - Prvý tohtoročný let v rámci zimného letového poriadku spoločnosti Wizz Air z letiska Londýn-Luton privítalo vo štvrtok Letisko Poprad-Tatry. Zároveň ide aj o prvý let od prerušenia liniek v súvislosti s prijatými opatreniami na zabránenie šíreniu nového koronavírusu. TASR o tom informovala Ruth Maďarová zo sekretariátu výkonného riaditeľa letiska.povedal výkonný riaditeľ letiska Peter Dujava.Pravidelná linka Londýn-Luton - Poprad je k dispozícii pre cestujúcich každý štvrtok s príletom o 10.15 h a odletom o 10.50 h a v nedeľu s príletom o 21.00 h a odletom o 21.35 h.Prilietajúci cestujúci sa podľa Maďarovej musia buď preukázať negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín od dátumu doručenia výsledku, alebo sa zaregistrovať na korona.gov.sk/ehranica a najskôr na piaty deň absolvovať test na ochorenie COVID-19, dovtedy a do doručenia výsledku testu je potrebné zostať v domácej izolácii. Izolácia sa končí doručením negatívneho výsledku alebo v prípade absencie príznakov desiatym dňom. Deti do siedmich rokov testy absolvovať nemusia, ak tak neurčí lekár.