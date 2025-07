Poprad 4. júla (TASR) - Letisko Poprad-Tatry uzavrelo rok 2024 so ziskom a zaznamenalo najvyšší počet cestujúcich za uplynulú dekádu. Vlani odbavili 119.506 cestujúcich, čo predstavuje nárast o viac ako 65 % oproti predchádzajúcemu roku. Ako informovali z letiska, výročnú správu za rok 2024 schválilo predstavenstvo v júli.



Tržby vlani dosiahli 4,225 milióna eur a hospodárenie bolo uzavreté v pluse s čistým ziskom 80.035 eur. Výsledok EBITDA bol po dlhom období opäť kladný. Celková úverová záťaž letiska tvorí približne 5 % vlastného kapitálu.



„Tieto výsledky potvrdzujú, že aj regionálne letisko môže byť efektívne, ziskové a zároveň flexibilné voči potrebám dopravcov aj partnerov. Sme pripravení ponúknuť spoľahlivé podmienky pre letecký biznis, vysoký štandard služieb pre cestujúcich a zároveň podporovať ekonomický rast celého regiónu,“ zhodnotilo vedenie Letiska Poprad-Tatry.



V roku 2025 vybavilo letisko za prvé štyri mesiace 28.972 pasažierov, čo je medziročný nárast o 24 %. Zrealizovalo 2573 pohybov lietadiel. Charterové lety do Egypta boli obsadené na 100 %. Cieľom na rok 2025 je prekročiť hranicu 120.000 cestujúcich, rozšíriť počet rotácií a zvýšiť podiel príjmov z neleteckých služieb.



V roku 2025 naplánovali aj takmer 500.000 eur investícií do palivového hospodárstva, energetickej efektívnosti a obnovy prevádzkových plôch. Letisko sa tiež stalo základňou pre nový zásahový vrtuľník určený na protipožiarne zásahy na celom Slovensku.