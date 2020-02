Letisko Praha prvýkrát vybavilo nad milión pasažierov

Praha 22. februára (TASR) - Pražské letisko Václava Havla zaznamenalo v januári nový rekord, keď v porovnaní s januárom minulého roka vybavilo takmer o 80.000 cestujúcich viac. Navyše, prvýkrát v histórii prekonalo v prvom mesiaci roka miliónovú hranicu. Vo februári však letisko rekord nečaká. Môže za to koronavírus aj búrka Sabine.



Ako uviedol server iDNES.cz, v januári vybavilo pražské letisko viac než 1,05 milióna cestujúcich a prvý raz v histórii prešlo jeho bránami vyše milióna pasažierov. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast zhruba o 7 %.



Z jednotlivých destinácií sa z Česka lietalo v januári najviac do Londýna, Moskvy a Paríža. Najvyťaženejšími krajinami boli Británia, Rusko a Taliansko.



Počty vybavených cestujúcich na pražskom letisku každoročne rastú. Vlani ich bolo vybavených 17,8 milióna a letisko sa rýchlo blíži k naplneniu maximálnej kapacity. Vedenie letiska ju preto chce zvýšiť. Do konca tohto desaťročia plánuje rozšíriť druhý terminál a dostavať novú paralelnú dráhu, aby ročne mohlo obslúžiť až 30 miliónov pasažierov.



Za mesiac február však letisko s rekordnými číslami nepočíta. V dôsledku nákazy koronavírusom sa totiž obmedzili lety do Číny a množstvo odletov a príletov za február pravdepodobne ovplyvní aj búrka Sabine, ktorá sa Českom prehnala začiatkom minulého týždňa.



Podľa hovorcu letiska Romana Pacvoňa je však na odhady možného vplyvu týchto faktorov ešte skoro. "Prevádzkové výsledky ovplyvňuje celý rad faktorov," povedal pre iDNES.cz. Celkovo však v tomto mesiaci očakáva nižší počet cestujúcich, keďže február patrí k prevádzkovo menej vyťaženým mesiacom.