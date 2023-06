Letisko: Pri cestovaní treba skontrolovať platnosť pasu aj deťom

Bratislava 6. júna (TASR) - Na vstup do niektorých krajín nestačí mať len platný pas, ale dĺžka platnosti musí byť aj niekoľko mesiacov po prílete do krajiny. V rámci Európskej únie a vo vybraných krajinách môžu dospelí aj deti cestovať na občiansky preukaz, pri ceste mimo EÚ musí byť aj dieťa držiteľom platného cestovného pasu. Upozornila na to špecialistka pre vzťahy s verejnosťou bratislavského letiska Veronika Tóthová.



Deťom mladším ako šesť rokov sa cestovný pas vydáva s platnosťou na dva roky. Ak pas stratil platnosť, cestujúcemu nie je umožnený odlet. Odporúča sa preto preštudovať si podmienky vstupu do danej krajiny. Cestovanie do Veľkej Británie s občianskym preukazom je povolené len na výnimky, teda pre tých, ktorí sa zaregistrovali do pobytovej schémy. V iných prípadoch je potrebné cestovať s platným cestovným pasom.



Pri cestovaní treba dbať aj na dodržanie povolenej hmotnosti batožiny. "Na webových stránkach leteckej spoločnosti, kde ste si zakúpili letenku, si skontrolujte, akú hmotnosť a veľkosť batožiny povoľujú podmienky leteckej spoločnosti. Informácie o hmotnosti a veľkosti batožiny sa pri jednotlivých leteckých dopravcoch líšia," uviedla Tóthová s tým, že je odporúčané pozrieť si inštrukcie uverejnené na webových stránkach spoločnosti. Nedodržanie povolenej hmotnosti a veľkosti batožiny je leteckými dopravcami striktne spoplatnené.



Do príručnej batožiny je povolené zobrať si tekutiny, gély alebo krémy do 100 mililitrov. V príručnej batožine nesmú byť zakázané predmety, ako napríklad nôž, horľavina, hračkárske napodobeniny pištolí a zbraní.



Cestujúcim sa odporúča, aby boli na letisku minimálne dve hodiny pred odletom. Včasný príchod je potrebný najmä z dôvodu možného zdržania pri registrácii na odlet alebo pri bezpečnostnej kontrole. "Po príchode odporúčame ísť hneď na check-in, kde vás zaregistrujú, skontrolujú doklady a odbavia vašu batožinu. Po registrácii odporúčame ísť rovno na bezpečnostnú a pasovú kontrolu. A následne je potrebné sledovať obrazovky s informáciami o otvorení východov, takzvaný gate," odporúča Tóthová.