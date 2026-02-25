< sekcia Ekonomika
Letisko Sliač rokovalo o obnovení liniek
Podľa Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR sa realizovali kroky k právnemu odstúpeniu pozemkov prístupovej cesty.
Autor TASR
Smolenice 25. februára (TASR) - Vedenie Letiska Sliač rokovalo o obnovení pravidelných leteckých liniek do vybraných destinácií, pričom zainteresovaní si uvedomujú dôležitosť vybudovania nového civilného terminálu smerom k obci Sielnica. Vyplýva to z informácie o výsledku rokovaní vo veci obnovenia civilnej leteckej prevádzky na Sliači, ktorú predložil minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) a vláda ju v stredu na svojom výjazdovom rokovaní v Smoleniciach vzala na vedomie.
Všetky dotknuté strany, v zastúpení ministrov dopravy, obrany a cestovného ruchu a športu podnikli kroky, aby bolo letisko z areálu vojenskej leteckej základne vyčlenené. „Avšak výsledok rokovaní o obnovení civilnej leteckej prevádzky na Sliači nezávisí len od výsledku rokovaní dotknutých predstaviteľov jednotlivých ministerstiev,“ uvádza sa v materiáli.
Podľa Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR sa realizovali kroky k právnemu odstúpeniu pozemkov prístupovej cesty. „Boli identifikovaní všetci majitelia pozemkov prístupovej cesty a následne prebehlo vykúpenie pozemkov v súlade s platnými zákonmi SR a aktuálne sa výkup finalizuje,“ uvádza ministerstvo. Zároveň spracovali projektovú dokumentáciu a jej návrh odoslali na Banskobystrický samosprávny kraj s cieľom zmeny vyššieho územného plánu.
Civilná prevádzka Letiska Sliač bola ukončená v roku 2020 z dôvodu rekonštrukcie jeho vojenskej časti pre nové stíhačky F-16. Letisko Sliač je pôvodne vojenské letisko s civilnou prevádzkou a jeho vlastníkom je Ministerstvo obrany SR a prevádzkovateľ je spoločnosť Letisko Sliač.
Letisko fungovalo v plnom civilnom režime do roku 2019, keď v charterovej doprave odbavilo vyše 39.000 cestujúcich. V rokoch 2020 a 2021 trvala stavebná prestávka, civilná prevádzka bola pozastavená. Od roku 2022 boli obnovené sezónne charterové lety a v roku 2023 sa opäť začali vykonávať civilné lety. V lete 2023 letisko odbavilo približne 15.000 dovolenkárov.
Návrat civilných letov na Sliači podľa materiálu prispeje k rozvoju cestovného ruchu v regióne. Dopravná dostupnosť je pritom jedným z rozhodujúcich parametrov, ktoré môžu ovplyvniť rozhodovanie zahraničných klientov o návšteve kúpeľov s vysokou koncentráciou prírodných a liečivých prameňov, ako aj možnosti aktívneho oddychu.
„Letisko Sliač ako vstupná brána do tohto regiónu výrazne uľahčí prístup pre zahraničných turistov, najmä z krajín s obmedzeným cestným či železničným napojením. Civilná prevádzka umožní flexibilnejšie spojenie s cieľovými trhmi kúpeľného a liečebného turizmu, ako sú tradičné trhy Nemecko, Rakúsko, Izrael, ale aj nové trhy Škandinávia, Pobaltie, krajiny Beneluxu či Ukrajina,“ očakáva ministerstvo.
Podľa neho Letisko Sliač pre civilné účely predstavuje novodobú strategickú príležitosť na zvýšenie investičnej atraktivity. Zlepšením prepojenia sa stane región dostupnejší aj pre nové pracovné príležitosti.
