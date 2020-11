Letisko Tegel posledným letom do Francúzka ukončilo svoju prevádzku

Berlín 8. novembra (TASR) - Berlínske letisko Tegel v nedeľu oficiálne ukončilo svoju prevádzku, informovala agentúra DPA. Posledný let z letiska Tegel, ktoré leží približne 8 kilometrov severozápadne od centra Berlína, uskutočnila v nedeľu letecká spoločnosť Air France. Jeho cieľom bol Paríž.



Air France bola prvá spoločnosť, ktorej lietadlo na tomto letisku pristálo po jeho otvorení v roku 1960, pripomína DPA.



Nové letisko Berlin-Brandenburg (BER) uviedli do prevádzky 31. októbra.



Berlin-Brandenburg sa nachádza na juhovýchodnom okraji hlavného mesta pri staršom Letisku Berlin-Schönefeld, ktoré bolo včlenené do nového areálu ako Terminál 5.



Otvorenie BER však meškalo deväť rokov, výstavba sa predražila o najmenej šesť miliárd eur a nepodarilo sa dodržať šesť termínov otvorenia.