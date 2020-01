Letisko v Bratislave bude koncom apríla uzatvorené pre rekonštrukciu

Bratislava 24. januára (TASR) – Letisko M. R. Štefánika v Bratislave bude od 21. apríla do 1. mája uzatvorené. Dôvodom je rekonštrukcia križovatky vzletovo-pristávacích dráh. V tomto období sa tak na bratislavskom letisku neuskutočnia žiadne lety. Hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková uviedla, že o tom boli leteckí dopravcovia vopred informovaní a na dané obdobie lety nepredávajú.



Obe vzletovo-pristávacie dráhy letiska (dráha 04-22 a dráha 13-31) boli vynovené v 80. rokoch minulého storočia so životnosťou približne 30 rokov. Ševčíková priblížila, že v súčasnosti si už vyžadujú rekonštrukciu, ktorú letisko postupne vykonáva po etapách už štvrtý rok za sebou. Kým po minulé roky sa rekonštruovala vždy časť jednej z dráh s prevádzkou letov z druhej dráhy, od 21. apríla do 1. mája tohto roka sa plánuje rekonštruovať časť dráhy, kde sa obe vzletovo-pristávacie dráhy križujú. Z toho dôvodu bude letisko uzatvorené pre všetky prílety a odlety. V prevádzke zostanú len heliporty a odbavovacia plocha.



"Letecké spoločnosti, ktoré prevádzkujú pravidelné a nepravidelné charterové lety, boli o uvedenej uzávere informované s dostatočným časovým predstihom. Z toho dôvodu neponúkajú počas daných 11 dní z Bratislavy žiadne lety," skonštatoval generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika Jozef Pojedinec.



Rekonštrukcia križovatky dráh sa bude uskutočňovať v troch etapách. V týždni od 13. do 20. apríla sa budú realizovať prípravné práce na vzletovo-pristávacej dráhe 04-22, ktorých súčasťou bude búranie cementovo-betónových dosiek. V tom období bude letisko uzatvárané na šesť hodín v nočných hodinách, čo však pravidelné lety neovplyvní.



Samotná rekonštrukcia križovatky dráh sa podľa slov hovorkyne začne 21. apríla o 10. hodine a potrvá do 1. mája do 18. hodiny. Počas uzávery letiska v danom období sa budú uskutočňovať na križovatke vzletovo-pristávacích dráh búracie práce, odvoz cementovo-betónového krytu, rezanie dosiek, kladenie nového cementovo-betónového krytu, osádzanie osového osvetlenia či nástrek denného značenia. V tomto období sa na letisku neuskutočnia žiadne lety, riadna prevádzka na letisku (prílety a odlety) sa začne po 18. hodine, keď je už napríklad plánovaný odlet do Moskvy dopravcom Pobeda a ďalšie lety. V záverečnej tretej etape koncom mája sa počas nočných zmien ešte dokončia zálievky škár asfaltovou zálievkou, čo však už na pravidelné lety nebude mať vplyv.