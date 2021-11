Letisko v Bratislave mení organizačnú štruktúru

Bratislava 6. novembra (TASR) – Letisko v Bratislave v súčasnosti prehodnocuje prevádzkové náklady a pozorne sleduje ďalší vývoj pandemickej situácie na Slovensku a v Európe. Uskutočňuje sa postupná zmena organizačnej štruktúry spoločnosti, výrazné personálne zmeny však letisková spoločnosť v najbližšom období neplánuje. Pre TASR to uviedol hovorca bratislavského letiska Matúš Hrabovský.



Poukázal na to, že pandémia nového koronavírusu má globálne na letecký sektor bezprecedentne negatívny vplyv, pravdepodobne najväčší od vypuknutia druhej svetovej vojny. Lety z/na územie Slovenskej republiky boli od marca 2020 úplne zakázané na tri mesiace. Následne boli až do polovice septembra povolené iba lety do vybraných krajín, ktoré však boli sprevádzané prísnymi opatreniami na hraniciach.



"Tieto faktory pre letisko predstavovali po rekordných rokoch 2018 a 2019 obrovský výpadok prevádzky. V súčasnosti sa prevádzka pomaly dostáva do normálu, letisko však stále ani zďaleka nedosahuje prevádzkové výkony z obdobia pred pandémiou," podotkol Hrabovský. Zároveň priblížil, že postupne letecké spoločnosti obnovili už väčšinu pravidelných spojení, aj keď s nižšou frekvenciou letov v porovnaní s minulosťou.