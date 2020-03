Letisko v Bratislave očakáva menej cestujúcich aj pre koronavírus

Bratislava 12. marca (TASR) – Letisko M. R. Štefánika očakáva v tomto roku nižší počet cestujúcich v porovnaní v rokom 2019. Dôvodom je menší záujem o cestovanie v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu, ale aj preventívne opatrenia a plánované uzatvorenie letiska pre rekonštrukciu vzletovo-pristávacích dráh. Okrem zrušených letov do Talianska ohlásili v Bratislave obmedzenie letov aj niektorí leteckí dopravcovia.



Ako pre TASR priblížila hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková, nižší počet vybavených pasažierov predpokladajú aj vzhľadom na zrušené lety do Talianska a z neho. Menej cestujúcich v tomto roku očakávajú aj v súvislosti s plánovaným 11-dňovým uzatvorením letiska z dôvodu rekonštrukcie vzletovo-pristávacích dráh, počas ktorého nebudú prevádzkované žiadne lety z hlavného mesta SR a do Bratislavy v dňoch 21. apríla až 1. mája.



"Na prelome februára a marca sme začali zaznamenávať menší počet cestujúcich na pravidelných linkách," skonštatovala Ševčíková. Nariadením Ústredného krízového štábu boli od 9. marca zakázané všetky prílety z Talianska a odlety do Talianska. Spomedzi pravidelných letov sa to týka destinácií Rím-Ciampino, Miláno-Bergamo, Bologna a Alghero na Sardínii, kam zabezpečoval lety dopravca Ryanair.



"Redukciu svojich letov z Bratislavy do Dubaja a späť oznámil aj dopravca flydubai. Dopravca Wizz Air zrušil z/do Bratislavy len jedinú rotáciu letu, a to let do Sofie a z nej dňa 28. marca," doplnila hovorkyňa letiska s tým, že všetky ostatné lety vybavujú dopravcovia podľa letových poriadkov.



Ševčíková zároveň poznamenala, že vo februári 2020 vybavilo Letisko M. R. Štefánika spolu na prílete a odlete 122.340 cestujúcich, čo je o 2 % viac ako vo februári 2019. Ide o druhý najvyšší počet cestujúcich vo februári v celej histórii letiska. Najvyšší počet cestujúcich vo februári bol dosiahnutý v roku 2008.