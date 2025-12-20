< sekcia Ekonomika
Letisko v Bratislave očakáva rekordných 2,4 milióna cestujúcich
Za jedenásť mesiacov tohto roka najväčšie slovenské letisko zaznamenalo spolu na príletoch a odletoch 2,2 milióna pasažierov, čo bolo o 21 % viac ako v rovnakom období vlani.
Autor TASR
Bratislava 20. decembra (TASR) - Letisko M. R. Štefánika v Bratislave (BTS) očakáva, že v tomto roku prekoná doterajší historický rekord v počte odbavených cestujúcich z roku 2018, keď ich bolo takmer 2,3 milióna. „Počet odbavených cestujúcich za celý tento rok by mal aj vďaka novým leteckým linkám, ktoré pribudli v zimnom letovom poriadku, presiahnuť 2,4 milióna cestujúcich, čo bude historicky najvyšší počet odbavených cestujúcich od vzniku letiska v roku 1951, teda za celých 74 rokov jeho prevádzky,“ uviedla pre TASR hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.
Dôležitým míľnikom pre letisko v roku 2025 bolo takmer po siedmich rokoch obnovenie vnútroštátneho leteckého spojenia Bratislavy s Košicami. Zabezpečuje ho od 21. novembra s frekvenciou deväťkrát týždenne spoločnosť Wizz Air, ktorá na letisku zriadila 14. novembra svoju základňu.
„Obsadenosť vnútroštátnych letov na trase Bratislava - Košice spĺňa od spustenia prevádzky očakávania a svedčí o záujme o toto letecké spojenie. V súčasnosti si je možné zakúpiť letenky na trase Bratislava - Košice od Wizz Air až do konca roka 2026,“ podotkla Demovičová.
V roku 2025 bol na Letisku M. R. Štefánika oznámený historicky najvyšší počet nových pravidelných leteckých spojení, konkrétne 28 úplne nových liniek, pričom na rok 2026 už boli oznámené ďalšie nové spojenia. Významným historickým míľnikom na letisku bolo otvorenie základne Wizz Air, ktorý na nej postupne umiestni 4 lietadlá typu Airbus A321neo. Svoju sieť liniek z Bratislavy dopravca rozšíril z pôvodných dvoch až na 30 pravidelných liniek.
„Aj dopravca Ryanair rozšíril po desiatich rokoch svoju základňu v Bratislave z dvoch na tri bázované lietadlá od októbra a oznámil svoje doposiaľ historicky rekordné leto 2026 s 33 pravidelnými destináciami,“ pripomenula hovorkyňa letiska.
Wizz Air a Ryanair prevádzkujú z bratislavského letiska najviac týždenných frekvencií - 14 letov týždenne - do Barcelony na hlavné letisko El Prat. Barcelona sa tak v novembri stala „skokanom mesiaca“. „Vďaka svojej dennej frekvencii priamych letov z Bratislavy s dvoma dopravcami sa dostala na prvé miesto najvyužívanejších letov z letiska v Bratislave počas novembra,“ priblížila Demovičová. Za Barcelonou nasledovali letiská Londýn-Stansted, Londýn-Luton, Rím-Ciampino, Malaga a Dublin.
Na letisku v slovenskej metropole v tomto roku zároveň privítali aj nových leteckých dopravcov - Norwegian so sezónnymi letmi do Kodane či Arkia Israeli Airlines s priamymi letmi do Tel Avivu. Aktuálny zimný letový poriadok, ktorý platí od 26. októbra 2025 do 28. marca 2026, je na letisku so 49 pravidelnými linkami do 42 destinácií v 23 krajinách doposiaľ historicky najširší nielen v tomto období, ale dokonca svojou ponukou letov predbehol aj letnú sezónu.
„Bezpečnosť je v letectve prioritou, preto bude aj prioritou letiskovej spoločnosti v roku 2026 zabezpečovať odbavovanie letov podľa postupov prevádzkovej bezpečnosti a v súlade s prevádzkovými postupmi leteckých dopravcov,“ dodala pre TASR Demovičová.
