Z Bratislavy sa dá od dnes lietať priamo do Larnaky

Prvý prílet lietadla nového pravidelného dopravcu v sobotu privítala na bratislavskom letisku vodná brána vytvorená z hasičských áut.

Bratislava 8. júna (TASR) – Cestujúci z Bratislavy môžu od dnes využiť priame lety do Larnaky na Cypre. Ako informovala hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika Veronika Ševčíková, pravidelné lety budú s frekvenciou dvakrát týždenne. Bratislavské letisko zároveň v sobotu symbolicky otvorilo letnú leteckú dovolenkovú sezónu.



Nový dopravca na bratislavskom letisku Cyprus Airways bude hlavné mesto SR spájať s prístavným mestom na juhovýchode Cypru vždy v utorky a soboty až do konca letnej dovolenkovej sezóny, teda do 24. septembra.



Prvý prílet lietadla nového pravidelného dopravcu v sobotu privítala na bratislavskom letisku vodná brána vytvorená z hasičských áut. Prví cestujúci novej linky do Larnaky zároveň dostali na pamiatku tematické medaily a ponúknuť sa mohli aj tortou v tvare ostrova Cyprus.



"Neustále sa snažíme rozširovať našu sieť leteckých spojení a preto veríme, že táto destinácia sa stane medzi slovenskými cestujúcimi populárna, čím zároveň prispeje aj k rozvoju turizmu na Cypre," poznamenala marketingová manažérka spoločnosti Cyprus Airways Kiki Haida.