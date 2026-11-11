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Letisko v Bratislave prepisuje rekordy v počte odbavených cestujúcich
Za enormným rastom prevádzkových výsledkov je podľa letiskovej spoločnosti najmä otvorenie základne leteckého dopravcu Wizz Air.
Autor TASR
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Bratislava 11. novembra (TASR) - Letisko M. R. Štefánika v Bratislave prepisuje rekordy v počte odbavených cestujúcich nepretržite od začiatku roka 2026. Každý z desiatich mesiacov priniesol najvyšší počet cestujúcich za daný mesiac v celej 75-ročnej histórii letiska. Výnimkou nebol ani október, počas ktorého letisko odbavilo rekordných 389.568 cestujúcich, čo predstavuje 100-percentný medziročný nárast. Informovala o tom v stredu hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.
„V priebehu októbra sme po prvý raz v histórii prekročili okrúhlu hranicu štyroch miliónov odbavených cestujúcich a počas desiatich mesiacov tohto roka sme už odbavili 4.082.799 cestujúcich - dvojnásobok v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Zaznamenali sme 99-percentný medziročný nárast, nevídaný medzi letiskami v Európe, ktoré rastú v priemere len približne štvorpercentným medziročným tempom,“ uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika Dušan Novota.
Za enormným rastom prevádzkových výsledkov je podľa letiskovej spoločnosti najmä otvorenie základne leteckého dopravcu Wizz Air na letisku v Bratislave pred rokom s viac ako tridsiatkou nových leteckých spojení. Wizz Air sa stal počas desiatich mesiacov tohto roka dopravcom s najvyšším počtom prepravených cestujúcich na bratislavskom letisku.
„Najviac cestujúcich letelo v období od januára do konca októbra z Bratislavy do destinácií Barcelona, Londýn, Košice, Antalya, Rím a z nich. V samotnom októbri sa do top päťky najvyužívanejších destinácií dostala popri Barcelone, Londýne, Košiciach a Ríme aj Varšava,“ priblížila Demovičová.
V októbri sa uskutočnilo na bratislavskom letisku 3757 letov, medziročne o 67 percent viac. „Od začiatku roka už letisko odbavilo celkovo 36.479 vzletov a pristátí lietadiel, čo predstavuje nárast pohybov lietadiel o 45 percent v porovnaní s vlaňajškom,“ podotkla hovorkyňa.
Zvýšil sa aj objem leteckej nákladnej prepravy. V októbri bolo prepravených o 52 percent viac nákladu v porovnaní s minuloročným októbrom, konkrétne 2694 ton. Od začiatku roka narástla letecká preprava nákladu o 22 percent na 19.029 ton.
„V priebehu októbra sme po prvý raz v histórii prekročili okrúhlu hranicu štyroch miliónov odbavených cestujúcich a počas desiatich mesiacov tohto roka sme už odbavili 4.082.799 cestujúcich - dvojnásobok v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Zaznamenali sme 99-percentný medziročný nárast, nevídaný medzi letiskami v Európe, ktoré rastú v priemere len približne štvorpercentným medziročným tempom,“ uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika Dušan Novota.
Za enormným rastom prevádzkových výsledkov je podľa letiskovej spoločnosti najmä otvorenie základne leteckého dopravcu Wizz Air na letisku v Bratislave pred rokom s viac ako tridsiatkou nových leteckých spojení. Wizz Air sa stal počas desiatich mesiacov tohto roka dopravcom s najvyšším počtom prepravených cestujúcich na bratislavskom letisku.
„Najviac cestujúcich letelo v období od januára do konca októbra z Bratislavy do destinácií Barcelona, Londýn, Košice, Antalya, Rím a z nich. V samotnom októbri sa do top päťky najvyužívanejších destinácií dostala popri Barcelone, Londýne, Košiciach a Ríme aj Varšava,“ priblížila Demovičová.
V októbri sa uskutočnilo na bratislavskom letisku 3757 letov, medziročne o 67 percent viac. „Od začiatku roka už letisko odbavilo celkovo 36.479 vzletov a pristátí lietadiel, čo predstavuje nárast pohybov lietadiel o 45 percent v porovnaní s vlaňajškom,“ podotkla hovorkyňa.
Zvýšil sa aj objem leteckej nákladnej prepravy. V októbri bolo prepravených o 52 percent viac nákladu v porovnaní s minuloročným októbrom, konkrétne 2694 ton. Od začiatku roka narástla letecká preprava nákladu o 22 percent na 19.029 ton.