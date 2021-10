Letisko v Bratislave v lete vybavilo trikrát viac ľudí ako vlani

Bratislava 24. októbra (TASR) – Letisko M. R. Štefánika v Bratislave za jún až september na príletoch a odletoch vybavilo spolu 313.512 cestujúcich. Je to viac ako trojnásobok minuloročného objemu letnej sezóny. V predpandemickom roku 2019 však v tomto období vybavilo až 1,14 milióna cestujúcich. V porovnaní s letnými sezónami pred pandémiou bolo pre leto 2021 netypické, že počas júna a júla výrazne viac cestujúcich využívalo linky do krajín v rámci schengenského priestoru. Uviedol to pre TASR hovorca bratislavského letiska Matúš Hrabovský.



Počas tejto letnej sezóny sa lietalo celkovo do 17 hlavných dovolenkových destinácií a vybavených bolo vyše 850 charterových letov cestovných kancelárií. "Na začiatku letnej sezóny boli najpopulárnejšími destináciami Grécko a Španielsko. To malo priamy súvis s miernymi hraničnými opatreniami, ktoré obe krajiny zaviedli," priblížil Hrabovský. Niekoľko týždňov sa na prvej priečke popularity držal ostrov Rodos, ktorý rebríčku najpopulárnejších destinácií na letisku doteraz ešte nikdy nekraľoval. V júli boli zasa najvyhľadávanejšie lety do Burgasu v Bulharsku.



"Úvodom sezóny bolo jednoznačne vidieť absenciu typických letov do egyptskej Hurghady a predovšetkým tureckej Antalye. V oboch krajinách totiž ešte začiatkom leta platili prísne cestovateľské obmedzenia," ozrejmil hovorca. Hneď, ako sa tieto opatrenia uvoľnili, Antalya v auguste zaujala svoje obvyklé prvenstvo medzi najpopulárnejšími letnými destináciami z Bratislavy.



Cestujúci sa podľa Hrabovského tento rok sústredili na dva prázdninové mesiace a dovolenková sezóna kulminovala v júli a auguste. Hneď v septembri Antalyu z čelnej pozície zosadili Londýn a Kyjev, čo sú linky, ktoré cestujúci využívajú predovšetkým na cestovanie za prácou. Pre porovnanie, v roku 2019 si Antalya držala prvú priečku nepretržite od júla do konca septembra.



Hovorca letiska zároveň dodal, že z dôvodu neskorého uvoľnenia cestovných obmedzení, až krátko pred letnou sezónou po jarnej vlne pandémie, nebolo do letného letového poriadku zaradených viacero pôvodných pravidelných liniek. "Citeľná je najmä absencia linky z/do Moskvy (Pobeda), Milána (Ryanair), Sofie (Wizz Air), ale aj Atén a Solúna, ktoré Ryanair presťahoval do Viedne," poznamenal Hrabovský.



Vzhľadom na pozastavenie prevádzky niektorých pravidelných liniek sa na celkovom objeme dopravy v lete veľkou mierou podieľali charterové lety na objednávku cestovných kancelárií. Tie letisku priniesli až 45 % z celkového počtu cestujúcich. V minulých rokoch bol tento podiel výrazne nižší – v roku 2019 to bolo 30 % a v roku 2020 iba 18 %.