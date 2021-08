Letisko v Bratislave vybavilo päťnásobne viac cestujúcich ako vlani

Bratislava 20. augusta (TASR) – Letisko M. R. Štefánika v Bratislave vybavilo počas júla na príletoch a odletoch spolu 95.997 cestujúcich. To predstavuje viac ako päťnásobok oproti minulému roku, keď bolo v júli vybavených iba 16.604 cestujúcich. Tieto počty však stále nedosahujú prevádzkové výkony z obdobia pred pandémiou. V júli 2019 služby letiska využilo takmer vyše 331.000 cestujúcich. Informoval o tom hovorca bratislavského letiska Matúš Hrabovský.



Najpopulárnejšou destináciou bol v júli Burgas v Bulharsku, nasledovali lety do gréckych letovísk Heraklion a Rodos. Najviac cestujúcich prepravili letecké spoločnosti Ryanair, Smartwings a Air Explore. Na letisku sa spolu uskutočnilo 2301 letov a prepravených bolo 1609 ton leteckého nákladu.



Za prvých sedem mesiacov tohto roka letisko vybavilo 148.745 cestujúcich, čo je o 52 % menej ako v rovnakom období minulého roka, a iba 11 % z objemu, ktorý za toto obdobie letisko obsluhovalo v rokoch pred pandémiou. "V mesiaci júl už letisko obvykle prekonávalo hranicu jedného milióna cestujúcich, napriek postupnej obnove leteckých liniek sme však zatiaľ tento rok zaznamenali menej ako pätinu tohto objemu," skonštatoval Hrabovský.



Verí však, že k nárastu počtu cestujúcich prispeje očakávané obnovovanie ďalších liniek v priebehu jesene, ako aj nové linky do Dánska a na Kanárske ostrovy, ktoré začne z Bratislavy prevádzkovať letecká spoločnosť Ryanair od novembra.