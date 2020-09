Letisko v Bratislave vybavilo v auguste 48.000 cestujúcich

Bratislava 14. septembra (TASR) – Letisko M. R. Štefánika vybavilo v auguste na príletoch a odletoch spolu 48.311 cestujúcich. V porovnaní s augustom minulého roka je to pokles približne o 280.000 cestujúcich, respektíve o 85 %. Vlani v auguste bolo totiž letecky prepravených z Bratislavy a do nej viac ako 326.000 osôb. Informovala o tom hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.



Po januári a februári bol august na letisku z hľadiska počtu vybavených cestujúcich tretím najsilnejším mesiacom v roku. V porovnaní s júlom tohto roka, keď letisko odbavilo 16.604 cestujúcich, vzrástol ich počet v auguste trojnásobne. "Avšak zatiaľ čo minulý rok sme po skončení sa letných prázdnin evidovali už viac ako 1,25 milióna cestujúcich, tento rok ich je len necelých 358.000," zhodnotil generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika Jozef Pojedinec.



V auguste sa uskutočnilo na letisku v Bratislave spolu 1788 letov, o 46 % menej ako minulý rok v auguste. Najviac cestujúcich smerovalo v ôsmom mesiaci roka z Bratislavy do Londýna a z neho. Nasledoval Dublin a na treťom mieste sa umiestnila jedna z mála realizovaných charterových destinácií Rodos.



Ševčíková priblížila, že takmer 80 % cestujúcich cestovalo v auguste z alebo do Bratislavy na pravidelných linkách, charterová doprava dosiahla iba 9 % z minuloročného objemu. Najviac cestujúcich v auguste prepravil z Bratislavy a do nej dopravca Ryanair, nasledovali Wizz Air a AirExplore.