Letisko v Poprade má za sebou rekordný rok

Poprad 11. apríla (TASR) - Letisko Poprad-Tatry má za sebou rekordný rok. Pod Tatrami medziročne vzrástol počet cestujúcich o 65 % a letisko tak uzatvorilo rok 2024 v zisku. Informoval o tom PR manažér letiska Martin Švidroň s tým, že ide o najlepší prevádzkový aj finančný výsledok za posledné desaťročia.



Počet odbavených cestujúcich dosiahol 119.506, čo predstavuje 65-percentný nárast oproti roku 2023 a zároveň najvyšší počet od roku 1976. Zaznamenali tiež viac ako 10.300 leteckých pohybov. Finančne sa spoločnosti podarilo zvýšiť tržby o 58 % na 4,225 milióna eur a z predchádzajúcej straty takmer 580.000 eur, sa preklopila do zisku na úrovni 80.000 eur. "Pozitívnemu výsledku napomohla nová linka na londýnske letisko Stansted, ako aj dvojnásobný počet charterových letov," ozrejmil Švidroň.



Pripomenul, že letisko v lete tohto roka rozšíri ponuku letov a najväčšiu časť tvoria dovolenkové destinácie. Okrem londýnskych letísk v Lutone a Stanstede sa bude päťkrát do týždňa lietať do Antalye, dvakrát do Burgasu a raz do Monastiru. Novinkou je egyptská Hurgada, kam sa bude z Popradu od začiatku apríla lietať každý štvrtok.



Švidroň upozornil, že letisko zohráva dôležitú úlohu v rozvoji cestovného ruchu v regióne Tatier. Novú linku na londýnske letisko Stansted podporili aj vďaka spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom, Krajskou organizáciou cestovného ruchu Severovýchod Slovenska a Oblastnými organizáciami cestovného ruchu Región Vysoké Tatry a Liptov. V blízkosti popradského letiska sa nachádzajú štyri národné parky, pričom prvé turisticky vyhľadávané strediská sú vzdialené len 15 minút autom.



„Rok 2024 bol pre nás míľnikom. Potvrdili sme, že regionálne letisko vie byť efektívne, ziskové a atraktívne pre cestujúcich aj partnerov. V roku 2025 na tomto úspechu staviame ďalej,“ podotkol na záver predseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ letiska Patrik Františka.