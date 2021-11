Letisko v Sydney súhlasilo s prevzatím, investori zaplatia 17 mld. USD

Sydney 8. novembra (TASR) - Letisko v Sydney súhlasilo s upravenou ponukou investorov na svoje prevzatie. Hodnota kontraktu dosahuje viac než 17 miliárd USD a v prípade, že sa dokončí, bude to jedna z najväčších akvizícií v histórii Austrálie.



Ako informovala britská mediálna spoločnosť BBC, letisko v Sydney sa rozhodlo akceptovať ponuku Sydney Aviation Alliance (SAA), ktorú tvoria austrálske spoločnosti IFM Investors, QSuper, AustralianSuper a americká Global Infrastructure Partners. SAA zvýšila pôvodnú ponuku, ktorú vedenie najväčšieho austrálskeho letiska odmietlo ako nedostatočnú, o 6 % v prepočte na 17,5 miliardy USD (15,19 miliardy eur).



Akvizícia však stále čelí niekoľkým prekážkam, čo znamená, že dotiahnutie transakcie do konca môže trvať niekoľko mesiacov. Okrem správy nezávislých expertov o akvizícii podlieha prevzatie letiska v Sydney ešte schváleniu akcionármi letiska, pričom tak musia urobiť tri štvrtiny z nich, ako aj schváleniu austrálskymi regulačnými úradmi. Austrálska komisia pre hospodársku súťaž (ACCC) by svoje rozhodnutie mala zverejniť v polovici decembra.



(1 EUR = 1,1519 USD)