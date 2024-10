Letisko vo Frankfurte nad Mohanom zaznamenalo nárast cestujúcich

Frankfurt nad Mohanom 14. októbra (TASR) - Najväčšie nemecké letisko vo Frankfurte nad Mohanom, ktoré je významným európskym dopravným uzlom, zaznamenalo v septembri nárast počtu cestujúcich. Oznámil to v pondelok prevádzkovateľ letiska spoločnosť Fraport. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Letisko Frankfurt privítalo v septembri 2024 vyše 5,8 milióna cestujúcich, čo bolo o 1,2 % viac ako v rovnakom mesiaci minulého roka, uviedol Fraport. Tento mesačný údaj je však stále o 12,9 % nižší ako pred pandémiou ochorenia COVID-19.



Vnútroštátna doprava vo Frankfurte nad Mohanom pritom vzrástla o 1,3 % a doprava v rámci Európy sa zvýšila o 2,6 %. Medzikontinentálna doprava však klesla o 1,1 %, najmä v dôsledku konfliktu na Blízkom východe, kde sa znížila až o 27,8 %.



Fraport zároveň oznámil, že pokračuje dynamický rast letov do Ameriky a na tzv. Ďaleký východ, pričom počet cestujúcich do Číny sa zvýšil o 30,4 %, do Singapuru o 19,9 % a do Indie o 11,7 %.



Aj objem nákladnej dopravy vo Frankfurte nad Mohanom v septembri vzrástol, a to medziročne o 3,5 % na 169.478 ton. Počet pohybov stúpol o 0,4 % na 39.802 vzletov a pristátí.



Skupina Fraport, ktorá po celom svete prevádzkuje viac než 30 letísk, informovala tiež, že celkový počet cestujúcich na všetkých jej letiskách sa v septembri medziročne zvýšil o 0,7 % na približne 19,4 milióna osôb.



Slovinské letisko Ľubľana zaznamenalo pritom nárast cestujúcich o 11 %, zatiaľ čo dve brazílske letiská Fortaleza a Porto Alegre vykázali výrazný pokles, dohromady o 44,1 %. Na príčine bolo najmä zastavenie letovej prevádzky v Port Alegre v máji v dôsledku veľkých záplav v regióne.