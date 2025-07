Letisko vo Frankfurte vybavilo v júni takmer 6 miliónov cestujúcich

Frankfurt nad Mohanom 11. júla (TASR) - Počet cestujúcich, ktorí v júni využili služby letiska vo Frankfurte nad Mohanom, vzrástol približne o 3 % na takmer 6 miliónov. Ich počet sa zvýšil aj za celý 1. polrok, pričom za toto obdobie prešlo letiskom takmer 30 miliónov pasažierov. Uviedol to v piatok prevádzkovateľ letiska Fraport, ktorého údaje zverejnil portál RTTNews.



Spoločnosť Fraport oznámila, že v júni využilo služby letiska vo Frankfurte 5,8 milióna cestujúcich. To je o 2,9 % viac než v júni minulého roka. Prispeli k tomu najmä Svätodušné sviatky. Vysoký dopyt bol najmä po populárnych dovolenkových destináciách v Európe, ktoré pomohli zvýšiť počet pasažierov vybavených vo Frankfurte štvrtý mesiac po sebe.



Od januára do konca júna vybavilo frankfurtské letisko 29,1 milióna cestujúcich. Aj v tomto prípade sa ich počet medziročne zvýšil, a to o 1,4 %.



Naopak, čo sa týka nákladnej dopravy, jej objem v júni klesol o 2,3 %. Za šesť mesiacov roka vykázal tento segment oproti rovnakému obdobiu roka 2024 stagnáciu, keď sa cez letisko prepravilo zhruba milión ton nákladu.



Pohyb lietadiel vzrástol v júni o 4,9 % a od januára do konca júna rast dosiahol 3,3 %. V júni zaznamenalo frankfurtské letisko celkovo 41.423 vzletov a pristátí a za šesť mesiacov 219.246 vzletov a pristátí lietadiel.