Letisko vo Varšave vybavilo vlani rekordných 24 mil. cestujúcich
Autor TASR
Varšava 16. januára (TASR) - Letisko Fryderyka Chopina vo Varšave zaznamenalo vlani najlepší rok vo svojej histórii, keď vybavilo viac než 24 miliónov cestujúcich. Uviedol to tento týždeň šéf spoločnosti PPL, ktorá letisko prevádzkuje. Informovala o tom agentúra PAP.
Riaditeľ PPL Lukasz Chaberski povedal, že letisko vybavilo v roku 2025 celkovo 24.097.059 pasažierov. „To je o 13 % viac než v predchádzajúcom rekordnom roku 2024,“ dodal.
Navyše, aj december minulého roka bol najlepším mesiacom pre varšavské letisko v jeho histórii. V poslednom mesiaci minulého roka prešlo cez letisko celkovo 1.792.957 cestujúcich.
Čo sa týka destinácií, cestujúci si v rámci pravidelných liniek vyberali najčastejšie Londýn, Paríž a Amsterdam. Z charterových letov sa na prvých miestach v minulom roku umiestnili turecká Antalya a egyptské letoviská Marsa Alam a Hurghada, dodal Chaberski.
Okrem počtu cestujúcich rekord v minulom roku zaznamenalo letisko aj z pohľadu nákladnej prepravy. Objem prepraveného nákladu dosiahol vlani viac než 137.000 ton, čo oproti roku 2024 predstavuje zvýšenie o 17 %.
